Прогноз погоды: россиянам обещают сложную погоду в июле

Погода в июле на Русской равнине может стать такой же сложной, как и в июне. Об этом, в частности заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, в одних регионах страны во втором месяце календарного лета 2020 ожидаются ливни и грозы, в других – температура воздуха превысит климатическую норму, а, например, в центре России климатический маятник будет раскачиваться от тепла к холоду и обратно, а на смену засушливым дням будут приходить – пасмурные.

Погода в июле в Москве. Прогноз синоптиков

В Москве в начале июля, согласно последнему прогнозу синоптиков, после очень неспокойного июня наступит некоторое затишье. Так, в первую неделю месяца ночной температурный фон составит плюс 14-19 градусов. Днём будет также свежо – плюс 22-24. Осадков много не ожидаетя.

Зато, начиная с 6 июля и почти до середины месяца на столичный регион вновь могут обрушиться довольно сильные и продолжительные дожди. При этом ранее прогнозируемый метеорологами зной, судя по всему, накроет Москву и Подмосковье только в середине второго летнего месяца. Как предупреждают синоптики, с 15-16 июля и уже до конца месяца воздух станет прогреваться до 25-28 градусов выше нуля. Ближе к началу августа небесная канцелярия обрушит на регион очередную порцию небесной влаги в виде дождя и града. В некоторых районах прогремят грозы, в области усилится ветер.

Прогноз погоды на июль 2020 в Крыму

Сложная климатическая обстановка ожидается в июле на всей территории Крыма. Согласно прогнозу метеорологов, в самом начале второго месяца лета на полуострове заметно похолодает.

В частности, погода в Севастополе в период с 1 по 9 июля огорчит как местных жителей, так и многочисленных туристов неожиданно низким для этого времени года температурным фоном. Предположительно, в первой декаде месяца столбики термометров выше плюс 23-24 не поднимутся. Но зато дожди и сильный ветер пока не прогнозируются. Период лёгкой жары в середине июля закончится резким повышением температуры. В частности, в Ялте и Форосе воздух начнёт прогреваться до плюс 30, в Саках и Евпатории – до плюс 35, в Алуште – до плюс 37.

Аномальная жара, что вполне ожидаемо, приведёт к образованию над Чёрном морем горячих воздушных масс, которые при столкновении с холодными, вызовут штормовой фронт. Он в свою очередь вырвется на сушу в виде ураганного ветра. При этом ожидаются ливни, грозы и гром.

Погода в июле 2020 на курортах Краснодарского края

Немного похолодает в начале июля также на черноморских курортах Кубани. Погода в Анапе и Сочи будет солнечная, но с относительно невысокими показателями температуры – плюс 23-25. Причём ближе к первым выходным второго месяца лета на большинство курортов края обрушатся ливни и грозы.

Однако во второй декаде июля 2020 в этом южном регионе снова станет очень жарко. В частности, в Абрау-Дюрсо и Новороссийске даже в тени градусники станут показывать выше 30 градусов, на солнце же - и вовсе около 40 градусов.

Пик жары в Дивногорске и Геленджике придётся на конец июля, когда столбики термометров будут находиться на показателях плюс 35-38. Закончится сложный июль 2020 на курортах Краснодарского края проливными дождями, грозами и сильным ветром, порывы которого местами могут достигать 20-25 метров в секунду.

Погода в июле 2020 в Центральном федеральном округе

Сложная погода в июле ожидает также жителей Центрального федерального округа. Например, в Белгородской и Воронежской областях почти весь месяц пройдёт словно на качелях – в начале июля будет облачно с прояснениями, плюс 25-27, но настроение будут портить мощные ливни. В середине месяца жара на некоторое время усилится, станет очень душно, а спасительне, освежающие дожди пока не прогнозируются.

В 20-х числах июля здесь неожиданно может похолодать – до плюс 18-22 градусов, а в самом конце июля центр России поглотят новые волны очень горячего, но влажного воздуха из Атлантики, которые повысят температурный фон до плюс 30-32. Ожидаются сильные ливни и грозы.

Примерно по такому же сценарию станет развиваться климатическая ситуация в Тверской, Рязанской, Тульской и Ярославкой областях. Правда, здесь будет на протяжении всего месяца на 2-4 градуса свежее чем в соседних регионах.

Прогноз погоды на июль 2020 в других регионах России

Сложная погода в июле ожидается и в других точках нашей необъятной страны. Так, по прогнозу синоптиков, аномальная жара может быть зафиксирована даже в таких регионах как Якутия, Магаданская, Амурская и Иркутская области. Настоящий летний зной накроет северные районы Хабаровского края и Камчатку.

Выше средних показателей будут подниматься термометры также в Алтайском крае, на севере Красноярского края и в Республике Алтай. Зато ненастная погода накроет юг Тюменской области, центральные районы Хабаровского края, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области. Во всех этих регионах, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, июль станет аномально холодным и нехарактерным по температуре и осадкам для этого времени года.