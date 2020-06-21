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Путин: ещё не решил, буду ли баллотироваться на новый срок

Москва, 21.06.2020

Российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента страны на новый срок.

«Если честно, то пока я для себя ничего не решил», – сказал глава государства, не исключив при этом, что всё-таки будет баллотироваться.

Однако он подчеркнул, что такой возможности исключать нельзя.

«Но только, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», – заявил Путин.

Он также призвал всех чиновников работать, а не искать ему преемников. Как пояснил президент, если поправки в Конституцию не будут приняты, «то года через два вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

«Я знаю это по собственному опыту», – резюмировал Путин.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Кроме того, проголосовать можно также в электронной форме за 6 дней до основной даты. Все избирательные участки будут находится на свежем воздухе, для снижения вирусной нагрузки в условиях пандемии коронавируса.

Первоначально голосование планировалось провести 22 апреля, однако, из-за эпидемии коронавируса было отложено на неопределенный срок. После улучшения статистики по COVID-19 была объявлена новая дата.

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