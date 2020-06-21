Глава российского государства Владимир Путин рассказал, какой видит политическую систему страны. По его мнению, она должна иметь внутренние гарантии самосохранения и быть устойчива как ко внутренним, так и ко внешним шокам.

В эфире телеканала «Россия 1» президент РФ признался, что ему не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии.

«Речь идёт о гарантиях самосохранения, – пояснил Путин. – Но нам необходимо думать на тему, о том, чтобы эта система была устойчивой, как к внутренним, так к внешним шокам. Это самое главное».