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Путин рассказал, какой видит политическую систему страны

Москва, 21.06.2020

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, какой видит политическую систему страны. По его мнению, она должна иметь внутренние гарантии самосохранения и быть устойчива как ко внутренним, так и ко внешним шокам.

В эфире телеканала «Россия 1» президент РФ признался, что ему не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии.

«Речь идёт о гарантиях самосохранения, – пояснил Путин. – Но нам необходимо думать на тему, о том, чтобы эта система была устойчивой, как к внутренним, так к внешним шокам. Это самое главное».

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