Ах, белый теплоход

Индустрия туризма и путешествий оказалась одной из наиболее пострадавших от кризиса. Это и не удивительно, почти все страны закрыли границы, да и различные ограничительные меры не позволяли в том или ином виде продолжать деятельность.

Нет ничего удивительного в том, что некоторые представители туротрасли просто не доживут до момента, когда путешествия снова станут привычным делом.

Тяжелее всего пришлось компаниям, занимающимся организацией круизов и владельцем самих роскошных судов. К слову, в самом начале распространения вируса COVID-19, именно на круизных лайнерах были зафиксированы вспышки. Многие до сих пор помнят шумевшие в марте и апреле во всех СМИ названия Diamond Princess и Grand Princess.

Лайнеры достаточно дорого обходятся в обслуживании, да и многие из них взяты в лизинг.

Судя по всему, пока восстановления в направлении круизов не ожидается, и уже сегодня 22 июня один из владельцев таких судов вынужден пустить лайнер с молотка.

Речь идет о компании Bunny's Adventure and Cruise Shipping Co. Ltd. и корабле, который ей принадлежит – RCGS Resolute – это пятизвездочное судно на 184 спальных места.

По информации Cruise Industry News, лайнер RCGS Resolute в течение последних нескольких лет был арендован компанией One Ocean Expeditions, круизным оператором, специализирующимся на полярных экспедициях. Но совсем недавно One Ocean подала в суд заявление о банкротстве.

Кстати, именно этот лайнер мог быть выставлен на аукцион еще 5 марта. Но тогда владелец изыскал 3,6 миллиона долларов и расплатился с поставщиками топлива, экипажем и другими контрагентами, после чего судно смогло покинуть порт Буэнос-Айреса.

Однако сейчас исправить ситуацию уже невозможно. RCGS Resolute уже два месяца находится в Кюрасао, а непогашенные долги владельца оцениваются в 4 миллиона долларов.

Но что еще хуже, текущая ситуация в сфере путешествий и туризма делает аукцион крайне невыгодным. Количество желающих купить лайнер, который еще неизвестно, когда начнет приносить выручку, вряд ли будет высоким, поэтому с высокой долей вероятности RCGS Resolute будет продан с большой скидкой.

Впрочем, возможно, найдутся и те, кто захочет заплатить высокую цену. Но это скорее комичная история. Дело в том, что на финансовых рынках в последнее время большой популярностью пользуется компания Robinhood, которая через мобильное приложение предоставляет доступ к финансовым рынкам всем желающим. Судя по всему, основными инвесторами через это приложение являются люди без глубоких познаний финансовой грамотности. Известно, что они часто вкладываются в акции компаний-банкротов, просто потому, что те очень сильно подешевели.

К слову, так называемые Robinhood-трейдеры с большим желанием весь последний квартал инвестировали в акции круизных компаний. Так вот, быть может, именно у них возникнет желание поучаствовать в аукционе по банкротству – возможность получить круизный лайнер за 2-3 миллиона долларов представляется не каждый день.

Добавим, за последний месяц капитализация круизных операторов резко выросла: от 25 до 50%, однако затем, когда на горизонте замаячила вторая волна коронавируса, а некоторые страны начали фиксировать рекордное количество новых случаев заболевания, акции снова начали падать в цене – примерно на 10% за прошедшую неделю.

В целом же, рост стоимости этих акций выглядел скорое как авантюрная ставка на внезапное восстановление. В реальности же, отрасль по-прежнему находится в глубочайшем кризисе. Компании сообщают о колоссальных квартальных убытках, при этом вынуждены объявить о продлении остановки своей деятельности.

Так, в минувшую пятницу, как сообщает Forbes, такие гиганты, как Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruises сообщили, что дата возобновления круизов переносится с 24 июля на 15 сентября.

То есть, к уже имеющимся трем месяцам простоя добавится еще столько же. Можно только представить, какие финансовые проблемы будут испытывать эти компании к осени. Достаточно сказать, в минувшую среду крупнейший оператор Carnival сообщил об убытке по итогам второго квартала в 4,4 миллиарда долларов, при этом выручка по сравнению с прошлым годом рухнет на 85% - до 700 миллионов долларов. Более того, оператор ожидает, что во второй половине года будет прожигать примерно 650 миллионов долларов в месяц.

Еще одна проблема заключается в том, что многие клиенты требуют вернуть деньги за отмененные круизы. По данным того же Carnival, по состоянию на конец марта таких было примерно половина.

Судя по всему, в конце этого года на аукционах по банкротству можно будет купить далеко не один лайнер, предложение будет достаточно велико.