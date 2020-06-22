Бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Вашингтон в развязывании войн

В документе предприниматель напомнил, что история США началась с геноцида коренного населения Америки колонизаторами из Европы. Евгений Пригожин также напомнил о доктрине Монро, в которой четко было прописано, что США не вмешиваются во внутренние дела других государств.

Такое положение, по словам бизнесмена, изменилось в начале XX века. С тех пор страны, которые не подчинились диктату США, либо были уничтожены, либо потеряли часть территории, подчеркнул Пригожин:

«С 1823 года доктрина Монро декларировала, что национальные интересы Америки – это невмешательство в дела других стран. Но с 1905 года национальными интересами Америки стал «весь мир». С тех пор США не учитывали ничьи национальные интересы, кроме своих собственных.

Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы».

По его словам, сегодня национальные интересы Вашингтона заключаются в том, чтобы уничтожить всех несогласных и распространить свое влияние на весь мир. Пригожин заметил, что США развязали более 40 войн, а армия этой страны создана только для порабощения других государств, а не для защиты. Это подтверждается тем фактом, что Пентагон содержит 300 тысяч военнослужащих за рубежом.

Бизнесмен уверен, что США используют эту силу для принуждения других стран подчиниться национальным интересам Вашингтона. Вмешательство в выборы и иные политические процессы стало для американских политиков обычным рутинным делом, заметил Пригожин. При этом ради достижения своих целей Штаты не брезгуют прибегать к услугам реальных террористов или создавать собственные радикальные организации.

"США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других", - заявил предприниматель.

Там, где Вашингтон не использует грубую силу, в ход идет информационная война, разжигаемая при помощи «фабрик троллей». Пригожин упомянул, что большая часть мировой Сети находится именно под контролем американских спецслужб, что позволяет США манипулировать собственным именем.

"Соединенные Штаты вмешивались и вмешиваются в выборы большинства стран мира. Американские фабрики троллей ведут разрушительную работу повсюду, в том числе и в России", — отмечает в письме предприниматель.

Говоря о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера, Евгений Пригожин напомнил о его откровенном провале, который стоил американским гражданам, платящим налоги, более 20 миллионов долларов. Бизнесмен назвал макулатурой итоговые документы расследования. «Охоту на ведьм», связанную с его именем Пригожин объяснил тем, что последний выбор народа США не устроил корпоративную элиту страны, которая хотела бы видеть в Белом доме свою марионетку.

В конце своего обращения к американским парламентариям предприниматель напомнил им о наличии на планете Земля 252 стран со своими ценностями и национальными интересами.

"Вы не одни в этом мире", - резюмировал он, подписав документ словами "Российский патриот, Евгений Пригожин".

Новая резолюция американских конгрессменов, на которую и последовал ответ Пригожина, назвала его угрозой для национальной безопасности США.