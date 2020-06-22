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Диетолог рассказал об «уникальной ягоде» черешне

Москва, 22.06.2020
  • Диетолог рассказал об «уникальной ягоде» черешне

Из открытых источников

Как рассказал диетолог Анна Гончарова в интервью телеканалу «Мир 24», черешня является уникальной по своему составу ягодой, а также уникальным продуктом для восполнения запасов витаминов и полезных веществ после зимне-весеннего сезона.

Врач пояснила, что ягода содержит в своем составе большое количество магния, марганца, меди, калия, кальция, железа. Всего один стакан этих плодов способен обогатить организм микроэлементами, необходимыми для нормального кроветворения. Черешня особенно полезна людям с железодефицитной анемией.

«Это уникальная ягода, которая за счет высокого содержания калия, клетчатки и некоторых легких эфирных масел незаменима для профилактики и лечения заболеваний сердца, - рассказала Гончарова. Она пояснила, что ягода нормализует водно-электролитный баланс, а также выводит из организма лишнюю жидкость, приводя в порядок состояние сердечной мышцы.

Помимо этого, в этой ягоде содержится большое количество биофлавоноидов, микроэлементов, витамина С, оказывающего противовоспалительное действие равное ибупрофену или парацетамолу.

Ранее диетологи рассказали о пользе красной рыбы и грецких орехов для работы легких. Специалисты, в частности, советуют съедать в день по небольшой горстке орехов, а также не забывать о зеленых овощах.

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