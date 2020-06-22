Фигурантам дела «Сеть» вынесен приговор

Окружной военный суд Санкт-Петербурга огласил приговор двум фигурантам дела «Сеть», обвиняемых в терроризме, Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Суд в качестве наказания назначил 5 лет и 6 месяцев Бояршинову и 7 лет — Филинкову в колонии общего режима.

В общей сложности по делу «Сеть» проходит 11 фигурантов. По версии следствия Филинков вместе с другими фигурантами анархистами принимал участие в деятельности террористического сообщества. Также подсудимые поддерживали и оправдывали терроризм, говорится в материалах дела. Все они осуждены.

Напомним, приговор семи фигурантам дела «Сети» 10 февраля вынес Приволжский окружной военный суд. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По утверждению подсудимых, все признательные показания их вынудили дать под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.