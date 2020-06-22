Голикова заявила, что масочный режим сохранится в России и осенью

Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, россиянам придется носить маски до зимы, а также использовать антисептики для рук. Чиновница заверила, что в России нет дефицита с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Она также заявила, что к подобной эпидемии не была готова ни одна страна мира, в том числе и Россия.

О том, что гражданам России придется носить маски и перчатки всю осень ранее заявляла главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева. Специалист также сообщила, что большинство болеет коронавирусом бессимптомно, в этой связи они могут выделять вирус, заражая других. Если инфицированный человек будет носить маску, она защитит от вируса други, заявила медик.

Ранее иммунологи спрогнозировали приход второй волны коронавирусной инфекции осенью, при этом к зиме произойдет стабилизация ситуации. В этой связи все ограничения по коронавирусу могут быть сняты в феврале следующего года.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7600 в 83 регионах, говорится в сообщении оперштаба. Из новых заболевших 32,5% не имели клинических проявлений заболевания. Уточняется, что это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.

Наибольший прирост пришелся на Москву - 1 068 новых случаев. В общей сложности в РФ зафиксировано 592 280 диагнозов. Нулевой прирост третий день подряд отмечается в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Москве, Еврейском АО и Севастополе он составил 0,5%