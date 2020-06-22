Курс доллара пойдет на разворот

Рубль уверено завершил прошлую неделю, укрепившись к основным резервным мировым валютам. Вечером в пятницу, 19 июня на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составлял 69,49 руб. При этом в моменте он торговался по 69,18 руб. Курс евро – 77,73 руб., ранее торгуясь по 77,60 руб. впервые с 9 июня. Таким образом, за неделю российская валюта подорожала к доллару на 57 коп., а к евро – сразу на 1,57 руб.

Тем самым, рубль вырос на решении ЦБ РФ по ключевой ставке. Напомним, в пятницу, 19 июня Банк России на своём заседании снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых, обновив её исторический минимум. Регулятор констатировал, что снижение ВВП РФ во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось, но по итогам года прогноз сохраняется прежним – минус 4-6%.

Евгения Обухова, редактор отдела экономики журнала «Эксперт», на вопрос «Эксперт online» о значении пятничного снижения ставки и о том, не наблюдаем ли мы, буквально, поступь истории с шагом 100 б.п., ответила: «Это действительно поступь истории в каком-то смысле – так резко ставку ЦБ ещё не снижал. Также ожидается, что к осени реальная ставка – то есть ключевая за вычетом инфляции – снизится до минимальных значений с 2012 года, примерно до 1-1,5%, и это будет очень хорошо для предприятий».

Кроме того, ккак указывает Обухова, снижение ставок поможет потребителям рефинансировать кредиты и тем самым несколько снизит давление на них.

«Теперь весь вопрос в не в самих ставках, а в том, как банки будут выдавать кредиты. Пока они по понятным причинам не горят желанием кредитовать ни бизнес, ни население», — отметила она.

При это, само по себе пятничное событие было вполне ожидаемым. То, что российский регулятор на своём заседании снизит ключевую ставку, прогнозировали почти все эксперты. Об этом, в частности, писал «Эксперт online». Так, Алексей Капитонов из Инбанка, отмечая, что ключевым событием недели не только для рубля, но и для всего российского рынка станет заседание ЦБ РФ, полагал, что Центробанк понизит ставку минимум на 75 б.п. При этом Антон Покатович из «БКС Премьер» подчеркивал, что если регулятор снизит ключевую ставку на 100 б.п., то давление на рубль может временно возрасти.

Однако в пятницу рубль не только устоял, но ещё и укрепился. Как заявил президент ИГ «Московские партнёры» Евгений Коган, снижение ключевой ставки, при всех своих плюсах для российской экономики имеет и большие минусы. Основной из них – это то, что снижение ставки ударит по курсу рубля. Но произойдёт, это по его мнению, не сейчас.

«Нацвалюта действительно ослабнет к доллару и евро, но не в моменте, а чуть позже, вероятнее всего в июле или августе. Но опять-таки здесь надо понимать одну очень важную вещь: слабый рубль для российской экономики – это совсем неплохо», – резюмировал эксперт.

В свою очередь Елизавета Наумова из Альфа-банка предположила, что на следующем заседании, которое состоится 24 июля регулятор возьмёт паузу в смягчении кредитно-денежной политики.

«В текущей же ситуации рубль просто пока не знает, как реагировать, – считает она. – А пауза может быть воспринята неоднозначно. Если смотреть на это с позитивной точки зрения, то сохранение ставки на уровне 4,5% будет предполагать более высокую реальную процентную ставку для иностранных инвесторов и сохранение привлекательности активов РФ. Если же посмотреть на это с другой стороны, то такая пауза в снижении станет реальным тормозом на пути восстановления российской экономики и, предположительно, уже в конце июля обрушит рубль в обеих валютных парах», – прогнозирует она.

Дмитрий Бабин из «БК Брокер» также полагает, что пятничное снижение ставки в дальнейшем приведёт к ослаблению российской валюты. И произойдёт это, как уверен он, в среднесрочной перспективе.

«Столь низкий уровень ключевой ставки, которую установил регулятор выступит в качестве одного из факторов ослабления рубля из-за того, что дешёвая ликвидность поддерживает спрос на иностранную валюту, особенно в период нестабильной экономической ситуации», – объяснил Бабин.

Олег Богданов из QFB напомнил, что решение ЦБ РФ оказало пока слабое влияние на торговлю, а курс рубля даже укрепился, прежде всего, к евро. Однако, как пояснил эксперт, это стало отражением динамики единой валюты ЕС на мировом рынке, где курс евро в конце недели снижался в паре с долларом.

В целом же, как отмечает он, резкое снижение ключевой ставки российским Центробанком, конечно же, вскоре сыграет против рубля.

«Но вероятно не на этой неделе. В ближайшие же дни курс рубля будет полностью зависеть от мировых цен на нефть и стабильности/нестабильности глобальных рынков акций. Поэтому курс национальной валюты до пятницы останется в широком коридоре – 67,00−72,00 руб.», – считает Богданов.