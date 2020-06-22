Вход/Регистрация Подписка

Медики дали прогноз по второй волне коронавируса в России

Москва, 22.06.2020
  • Медики дали прогноз по второй волне коронавируса в России

ТАСС

Иммунологи прогнозируют приход второй волны коронавирусной инфекции осенью, при этом к зиме произойдет стабилизация ситуации, пишет портал URA.RU. В этой связи все ограничения по коронавирусу могут быть сняты в феврале следующего года. Ранее об этом сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По мнению иммунолога Виталия Зверева, больше таких ограничений, которые действовали в России весной, не будет, поскольку «мы привыкнем к вирусу, все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые».

«Большое число людей переболеет бессимптомно», - считает медик. Он добавил, что решение о снятии ограничений будет принимать администрация, а не научное сообщество.

Зверев пояснил, что зимой коронавирусы распространяются менее активно, чем осенью, и вводить какие-либо ограничения не разумно, лучше грамотно подготовиться к подъему заболеваемости.

Коллега Зверева Михаил Костинов в свою очередь сообщил, что эпидемиологический процесс рассчитывается по специальным формулам, на основе которых дается заключение о возможной интенсивности распространения заболевания.

Ранее о возможности сохранения некоторых ограничений до февраля следующего года заявлял министр здравоохранения Мурашко. Он считает, что активное заражение коронавирусом прекратиться после того, как иммунитет к инфекции появится более чем у 45% населения.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Лукашенко перегазовал
    Белорусские власти взяли под контроль банк, принадлежащий «Газпрому» и его дочке, после проверок, начатых по личному указанию Александра Лукашенко. Эксперты и участники конфликта указывают на его политическую подоплеку
  2. В Гималаях разгорается индо-непальский инцидент
    «Крыша мира», как нередко называют Гималаи, подтверждает незавидный статус одной из наиболее «горячих» точек планеты. Не успел в этом самом высокогорном регионе планеты стихнуть очередной территориальный конфликт между Индией и Китаем, как назревает новый – на этот раз все той же Индии, но теперь с Непалом.
  3. Война в Ливии: время для России приближается
    Военное решение ливийского вопроса себя не оправдало. Это значит, что в случае, если воюющие стороны не смогут найти политическое решение конфликта, Ливия еще очень долго будет оставаться страной, разделенной на две части. В этих условиях инициативу в свои руки может взять Россия.Она может предложить Ф. Сараджу и Х. Хафтару провести при посредничестве России и Турции переговоры об условиях установления режима прекращения огня.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама