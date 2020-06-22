Медики дали прогноз по второй волне коронавируса в России

Иммунологи прогнозируют приход второй волны коронавирусной инфекции осенью, при этом к зиме произойдет стабилизация ситуации, пишет портал URA.RU. В этой связи все ограничения по коронавирусу могут быть сняты в феврале следующего года. Ранее об этом сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По мнению иммунолога Виталия Зверева, больше таких ограничений, которые действовали в России весной, не будет, поскольку «мы привыкнем к вирусу, все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые».

«Большое число людей переболеет бессимптомно», - считает медик. Он добавил, что решение о снятии ограничений будет принимать администрация, а не научное сообщество.

Зверев пояснил, что зимой коронавирусы распространяются менее активно, чем осенью, и вводить какие-либо ограничения не разумно, лучше грамотно подготовиться к подъему заболеваемости.

Коллега Зверева Михаил Костинов в свою очередь сообщил, что эпидемиологический процесс рассчитывается по специальным формулам, на основе которых дается заключение о возможной интенсивности распространения заболевания.

Ранее о возможности сохранения некоторых ограничений до февраля следующего года заявлял министр здравоохранения Мурашко. Он считает, что активное заражение коронавирусом прекратиться после того, как иммунитет к инфекции появится более чем у 45% населения.