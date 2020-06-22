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Надвигается большая торговая война между США и ЕС

Москва, 22.06.2020
Главные споры кипят о «цифровых» налогах, о газе и автомобилях.
#Торговые войны
#США
#Евросоюз
#Мир
#Экономика
  • Надвигается большая торговая война между США и ЕС

Ralph Peters/Imago/TASS

Последние четыре года, с приходом в Белый дом Дональда Трампа, трансатлантические отношения неуклонно ухудшаются.

Вашингтон не хочет, чтобы остальной мир взимал налоги с монопольной прибыли его IT-гигантов. Немцы намерены, наконец, достроить газопровод «Северный поток — 2». Брюссель защищает европейский автопром от конкурентов, но моментально выходит из себя, когда президент Трамп угрожает сделать то же самое в отношении европейских автомобилей… Это далеко не все, а только наиболее известные противоречия между США и Европой, свидетельствующие о быстро надвигающемся торговом конфликте между ними.

На прошлой неделе и без того сложная обстановка еще больше обострилась после того, как США вышли из многосторонних переговоров по созданию всеобщего «цифрового» налога, которые проходят под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).  

Министерство торговли США провело расследование уже принятого во Франции «цифрового» налога и пришло к выводу, что он направлен против американских IT-компаний. В ответ Вашингтон пригрозил Парижу тарифами на французский сыр и вина, включая, естественно, французское шампанское.

В июне Минторг США начал такие же расследования в отношении схожих «цифровых» налогов, которые готовятся принять еще ряд стран, в том числе Великобритания, Италия и Бразилия. Вне всяких сомнений, его результат будет таким же, как расследования в отношении французского налога.

Независимо от «цифровых» налогов кипят не менее жаркие споры и относительно «Северного потока — 2», по которому российский газ пойдет в Западную Европу. Группа сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партии предложила расширить санкционный список компаний, подпадающих под действие Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESCA). Однако Берлин несмотря на сильнейшее давление из-за океана и американских союзников внутри Евросоюза, похоже, намерен достроить газопровод, проходящий по дну Балтийского моря.

Дональд Трамп совсем недавно открыл новый фронт в противостоянии с Европой, пригрозив существенно сократить численность расквартированных в Германии американских военнослужащих. Это решение он объясняет нежеланием Берлина повышать расходы на оборону и поддержкой им строительства «Северного потока — 2».

Не следует забывать и нависшей, как дамоклов меч, над ЕС угрозы введения американских тарифов на европейские автомобили. Ими Вашингтон пугает Брюссель и особенно Берлин уже не первый год. В конце концов, он вполне может перейти от слов к делу. К тому же, в этом вопросе позиция США выглядит вполне логично и справедливо, потому что ЕС защищает свою автомобильную отрасль 10-процентными тарифами на продукцию конкурентов с других континентов.

Точно так же логичной и справедливой представляется позиция в отношении «цифрового» налога Евросоюза, который не без оснований обвиняет американские цифровые компании в уклонении от уплаты налогов в Старом Свете. Это уклонение уже стало большим политическим вопросом во Франции, Германии и Великобритании. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон прекрасно понимает, что значительно ослабит свои шансы на победу на президентских выборах в 2022 году, если поддастся давлению Вашингтона, который очень энергично защищает свои компании.

Логична позиция ФРГ в вопросе строительства «Северного потока — 2» и тех же США — в вопросе низких расходов на оборону Германии.

Все это говорит о том, что договориться Америке и Европе, если они не хотят окончательного разрыва и торговой войны по типу войны между США и КНР, будет крайне трудно.

В связи с этим вспоминается одно из ставших крылатыми выражений Генри Киссинджера, сказавшего треть века назад о войне между Ираном и Ираком: «Жалко, что они оба не могут проиграть».

Европейцы связывают ухудшение двусторонних отношений лично с Дональдом Трампом, но большинство этих противоречий и споров сохранится даже в случае поражения Трампа на ноябрьских выборах. Если же он останется президентом США еще на четыре года, то без особого риска ошибиться, можно предположить, что трансатлантические отношения продолжат стремительно ухудшаться и дальше. 

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