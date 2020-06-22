Нефть дешевеет на новостях о новых случаях COVID-19 в Китае

Стоимость нефти падает на смешанных сигналах после уверенного роста накануне, передает «Интерфакс». К 8:18 по Москве фьючерсы с поставками в августе на Brent потеряли в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures $0,1 или 0,24% по сравнению с предыдущей сессией и торговались у отметки $41,09 за баррель. В ходе торгов в пятницу 19 июня, Brent выросла в цене на $0,68 (1,6%).

Фьючерсы на июль сорта WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) теряют в цене $0,05 (0,13%), до $39,70 за баррель. В ходе торгов при закрытии недели контракт дорожал на $0,91 (2,3%). Уточняется, что цена на июльский фьючерс WTI на закрытие предыдущих торгов стала максимальной, начиная с 6 марта.

В общей сложности за прошедшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%. Цены на сырье росли на оптимизме участников рынка относительно выполнения сделки ОПЕК+. Странам, не представившим мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, организация дала время до 22 июня. По сообщению аналитиков, исполнение сделки уже превысило уровень ожидания участников рынка.

В тоже время нефтяные цены сдерживают новости из Китая, где выявляются все новые случаи заражения коронавирусом. Так за последние 24 часа в КНР выявлены 25 новых случаев COVID-19, из которых 18 больных находились в активной форме, еще семь человек переносили болезнь в бессимптомной форме.