Вход/Регистрация Подписка

«Огромный мандат доверия» Александра Вучича

Москва, 22.06.2020
Похоже, Россия обошла КНР и США в борьбе за Сербию.
#Выборы за рубежом
#Сербия
#Мир
  • «Огромный мандат доверия» Александра Вучича

По результатам выборов партия Александра Вучича получит более 60% мест в парламенте Сербии

ANDREJ CUKIC/EPA

Первые в Европе «послевирусные» выборы, парламентские выборы, прошедшие в Сербии в минувшее воскресенье, закончились убедительной победой Сербской прогрессивной партии (SNS) во главе с действующим президентом страны Александром Вучичем. Согласно предварительным результатам, объявленным после обсчета 93% бюллетеней, SNS набрала 63,4% голосов и теперь сможет сама менять и принимать любые законы. Социалистической партии Сербии (SPS), возглавляемой главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, отдали голоса 10,7% избирателей; у Сербского патриотического альянса 4,2% голосов. Эти три партии прошли в Народную скупщину Республики Сербия, однопалатный парламент, состоящий из 250 депутатов. Если никаких неожиданностей с обсчетом оставшихся бюллетеней не произойдет, то места в парламенте распределятся следующим образом: SNS — 189, SPS — 32, Альянс — 12.

Явка оказалась невысокой — 48% не только из-за страха перед коронавирусом. Сыграл, конечно, свою роль и бойкот выборов оппозицией, утверждавшей, что SNS контролирует СМИ, и что выборы не будут свободными и справедливыми. Четыре года назад явка была несколько выше   56%.

«Я давно занимаюсь политикой, но никогда не испытывал такого, — заявил Александр Вучич на митинге сторонников Прогрессивной партии после объявления предварительных результатов. — Это исторический момент. Мы получили сегодня огромный мандат доверия от народа. Такого мощного доверия в Сербии еще никогда ни у кого не было».

«Этот результат напоминает цунами, — прокомментировал итоги парламентских выборов аналитик Института Европейских исследований Слободан Зечевич. — Не знаю, кто еще в Европе способен добиться такого результата на выборах».

Сверхубедительная победа позволит Александру Вучичу, сменившему пост премьер-министра на пост президента три года назад, спокойно, без оглядки на оппозицию решать многочисленные сложные вопросы, стоящие перед Сербией, начиная от постпандемического восстановления экономики и заканчивая налаживанием связей с Косово и вступлением в Евросоюз.

Оглушительному успеху способствовали освещение официальными СМИ в целом эффективной борьбы правительства с пандемией, а также контакты Вучича, пользующегося открытой поддержкой Москвы, с лидерами России, КНР и США. Достаточно вспомнить, что накануне выборов, в четверг, в Белград прилетал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Основным препятствием на пути решения главной задачи Александра Вучича, который ведет семимиллионную Сербию в объединенную Европу, является Косово. Брюссель требует от Белграда улучшения отношений с самопровозглашенной в 2008 году республикой. Между тем, Вучич приложил огромные усилия, чтобы помешать международному признанию независимости Косово, долгие годы входившему в состав сначала Югославии, а затем после ее распада и Сербии. Эту политику поддерживает подавляющее большинство сербов.

Александр Вучич, пользующийся в косовском вопросе поддержкой России и Китая, неоднократно обещал никогда не признавать независимость Косово. Москва и Пекин не только поддерживают Белград в Совете безопасности ООН, но и вкладывают в сербскую экономику немалые деньги. Для Китая Сербия сейчас стала главным плацдармом в Старом Свете.

Эта неделя будет для президента Вучича очень напряженной. Сегодня в Белграде ждут спецпредставителя ЕС по сербско —косовскому диалогу Мирослава Лайчака. Он проведет переговоры с Вучичем по возобновлению переговоров между Сербией и Косово под эгидой ЕС, прерванных в 2018 году, когда Приштина ввела против Белграда торговые санкции. Пришедшее к власти в Косово в этом месяце правительство Абдуллы Хоти едва ли не первым делом отменило санкции против Сербии и тем самым создало возможность для возобновления диалога.

Во вторник Александр Вучич отправляется в Москву, где встретится с Владимиром Путиным, а на 27 июня намечена поездка в Вашингтон. В Белом доме он обсудит вопросы экономического сотрудничества с президентом Косово Хашимом Тачи. По возвращении из-за океана сербского лидера ждет еще и визит в Любляну (Словения).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Лукашенко перегазовал
    Белорусские власти взяли под контроль банк, принадлежащий «Газпрому» и его дочке, после проверок, начатых по личному указанию Александра Лукашенко. Эксперты и участники конфликта указывают на его политическую подоплеку
  2. В Гималаях разгорается индо-непальский инцидент
    «Крыша мира», как нередко называют Гималаи, подтверждает незавидный статус одной из наиболее «горячих» точек планеты. Не успел в этом самом высокогорном регионе планеты стихнуть очередной территориальный конфликт между Индией и Китаем, как назревает новый – на этот раз все той же Индии, но теперь с Непалом.
  3. Война в Ливии: время для России приближается
    Военное решение ливийского вопроса себя не оправдало. Это значит, что в случае, если воюющие стороны не смогут найти политическое решение конфликта, Ливия еще очень долго будет оставаться страной, разделенной на две части. В этих условиях инициативу в свои руки может взять Россия.Она может предложить Ф. Сараджу и Х. Хафтару провести при посредничестве России и Турции переговоры об условиях установления режима прекращения огня.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама