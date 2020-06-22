«Огромный мандат доверия» Александра Вучича

Первые в Европе «послевирусные» выборы, парламентские выборы, прошедшие в Сербии в минувшее воскресенье, закончились убедительной победой Сербской прогрессивной партии (SNS) во главе с действующим президентом страны Александром Вучичем. Согласно предварительным результатам, объявленным после обсчета 93% бюллетеней, SNS набрала 63,4% голосов и теперь сможет сама менять и принимать любые законы. Социалистической партии Сербии (SPS), возглавляемой главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, отдали голоса 10,7% избирателей; у Сербского патриотического альянса 4,2% голосов. Эти три партии прошли в Народную скупщину Республики Сербия, однопалатный парламент, состоящий из 250 депутатов. Если никаких неожиданностей с обсчетом оставшихся бюллетеней не произойдет, то места в парламенте распределятся следующим образом: SNS — 189, SPS — 32, Альянс — 12.

Явка оказалась невысокой — 48% не только из-за страха перед коронавирусом. Сыграл, конечно, свою роль и бойкот выборов оппозицией, утверждавшей, что SNS контролирует СМИ, и что выборы не будут свободными и справедливыми. Четыре года назад явка была несколько выше 56%.

«Я давно занимаюсь политикой, но никогда не испытывал такого, — заявил Александр Вучич на митинге сторонников Прогрессивной партии после объявления предварительных результатов. — Это исторический момент. Мы получили сегодня огромный мандат доверия от народа. Такого мощного доверия в Сербии еще никогда ни у кого не было».

«Этот результат напоминает цунами, — прокомментировал итоги парламентских выборов аналитик Института Европейских исследований Слободан Зечевич. — Не знаю, кто еще в Европе способен добиться такого результата на выборах».

Сверхубедительная победа позволит Александру Вучичу, сменившему пост премьер-министра на пост президента три года назад, спокойно, без оглядки на оппозицию решать многочисленные сложные вопросы, стоящие перед Сербией, начиная от постпандемического восстановления экономики и заканчивая налаживанием связей с Косово и вступлением в Евросоюз.

Оглушительному успеху способствовали освещение официальными СМИ в целом эффективной борьбы правительства с пандемией, а также контакты Вучича, пользующегося открытой поддержкой Москвы, с лидерами России, КНР и США. Достаточно вспомнить, что накануне выборов, в четверг, в Белград прилетал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Основным препятствием на пути решения главной задачи Александра Вучича, который ведет семимиллионную Сербию в объединенную Европу, является Косово. Брюссель требует от Белграда улучшения отношений с самопровозглашенной в 2008 году республикой. Между тем, Вучич приложил огромные усилия, чтобы помешать международному признанию независимости Косово, долгие годы входившему в состав сначала Югославии, а затем после ее распада и Сербии. Эту политику поддерживает подавляющее большинство сербов.

Александр Вучич, пользующийся в косовском вопросе поддержкой России и Китая, неоднократно обещал никогда не признавать независимость Косово. Москва и Пекин не только поддерживают Белград в Совете безопасности ООН, но и вкладывают в сербскую экономику немалые деньги. Для Китая Сербия сейчас стала главным плацдармом в Старом Свете.

Эта неделя будет для президента Вучича очень напряженной. Сегодня в Белграде ждут спецпредставителя ЕС по сербско —косовскому диалогу Мирослава Лайчака. Он проведет переговоры с Вучичем по возобновлению переговоров между Сербией и Косово под эгидой ЕС, прерванных в 2018 году, когда Приштина ввела против Белграда торговые санкции. Пришедшее к власти в Косово в этом месяце правительство Абдуллы Хоти едва ли не первым делом отменило санкции против Сербии и тем самым создало возможность для возобновления диалога.

Во вторник Александр Вучич отправляется в Москву, где встретится с Владимиром Путиным, а на 27 июня намечена поездка в Вашингтон. В Белом доме он обсудит вопросы экономического сотрудничества с президентом Косово Хашимом Тачи. По возвращении из-за океана сербского лидера ждет еще и визит в Любляну (Словения).