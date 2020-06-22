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Песков заявил, что власть в России постоянно меняется

Москва, 22.06.2020
  • Песков заявил, что власть в России постоянно меняется

ТАСС

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, смена власти в России происходит постоянно и не замечать этот процесс «не верно». В настоящее время президент Владимир Путин доволен, как он выстроил политическую систему, которая, по мнению президента, доказала свою стрессоустойчивость. Он сообщил, что «рысканье глазами в поиске возможных преемников» среди чиновников является характеристикой «нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального».

При этом представитель Кремля отрицает мотивированность чиновничьего аппарата только сменяемостью или несменяемостью президента. Чиновники, которые приходят на госслужбу «руководствуются гораздо более высокими соображениями», считает Песков.

«Речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроениях», – сказал Песков. Чиновник заявил, что поправки в Конституцию предлагаются не только для решения этой проблемы. Однако на вопрос о том, как президент может быть доволен системой, в которой могут «рыскать глазами», Песков отказался отвечать.

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