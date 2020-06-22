Прогноз погоды на неделю: синоптики рассказали о новых климатических сюрпризах

Аномальная жара, которая почти всю прошедшую рабочую неделю держалась в большинстве российских регионов, в выходные сменилась мощными ливнями и грозовыми раскатами. Однако уже в понедельник погода в России снова поменялась. Где-то совсем незначительно, а где-то – очень даже заметно.

И это только начало. Как утверждают синоптики, в ближайшие 7 дней климатические сюрпризы продолжатся, а жителей Русской равнины ждут очередные погодные катаклизмы.

Погода на неделю в Москве. Точный прогноз синоптиков

По данным метеорологов, на этой неделе погода в Москве и Подмосковье стабилизируется – ни сильных дождей, ни 30-градусной жары не ожидается. Но, как раз это, как поясняют специалисты метеослужб, и является главным климатическим сюрпризом для региона.

Дело в том, что согласно многолетним метеонаблюдением, в последней декаде июня в Москве и Московской области обычно фиксируется высокий температурный фон, который периодически охлаждает небесная влага.

Однако на этот раз будет иначе. При этом резкого похолодания синоптики также не обещают. По их данным, в период с 22 по 28 июня погода в регионе будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона. Его центр уже сегодня приблизился к СПб, а Москва оказалась на его восточной окраине, где господствуют неприятный северный ветер.

Именно поэтому, несмотря на яркое солнце, холодный воздух сегодня прогревался медленно, а максимальная дневная температура не превышала плюс 21-22. Во вторник, 23 июня циклонический фронт с центром над Черноземьем вытеснит антициклонические воздушные массы за пределы Москвы.

Это приведёт к тому, что уже в ближайшие часы с уходом в ночь в столице пройдут кратковременные осадки. Завтра днём также возможен небольшой дождь в черте города, и сильный – в южных и юго-западных районах области. Воздух в тёмное время суток остынет до плюс 13-15, днём также будет ни жарко, ни холодно - плюс 18-20.

В среду антициклон вновь восстановит своё влияние на погоду столичного региона и сохранит её уже до конца рабочей недели. В период с 24 по 26 июня при переменной облачности осадков в Москве и Подмосковье не ожидается, а дневной температурный фон составит 21-26.

Новая волна потепления накроет столичный регион в выходные. Как прогнозируют синоптики, в субботу, 27 июня столбики термометров поднимутся до плюс 30. В воскресенье, 28 июня жара немного спадёт (плюс 27) и выпадут осадки.

Погода на севере России. Прогноз на 7 дней

Вот уж кого действительно ждут удивительные климатические сюрпризы, так это жителей северных регионов России. Здесь продолжает происходить, что-то невероятное. Так, в ближайшие 7 дней фантастически жарко будет в северо-восточной части Сибири, где по данным Гидрометцентра, температура воздуха будет сразу на 10-20 градусов выше нормы.

Например, в Якутске, где в это время года температурный фон держится на показателях плюс 12-14, в июне 2020 наблюдаются невероятные аномалии. В частности, 25-27 июня столбики термометров здесь поднимутся до плюс 28-31.

Примерно такая же температура ожидается в Забайкальской крае, Республике Бурятия и Иркутской области. Жара также накроет Красноярский край и даже самую северную материковую части суши Евразийского континента – Таймыр, где в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до плюс 27-29.

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая фантастически тёплая для этих мест погода связана с антициклоном, который сейчас здесь установилс. При этом метеоролог опасается, что если данный антициклон продолжит хозяйствовать на севере России ещё хотя бы неделю, то вырастет вероятность возникновения природных пожаров.

Прогноз погоды на 7 дней в других регионах России

Сюрпризы обещают синоптики и жителям других регионов России. Так, в Калининградской области предстоящую неделю ждут температурные качели, ливни и грозы. Например, сегодня здесь было жарко – плюс 27-28, вечером пошёл дождь. Во вторник же, прогнозируется всего плюс 18-20, ветер северного направления и осадки, местами сильные.

В среду, 24 июня солнце прогреет воздух до 25-26, во второй половине дня возможен дождь. Правда ни обильным, ни продолжительным он не будет. В субботу, 27 июня в регионе прогнозируется летний зной – плюс 27-28, к вечеру же область зальют ливни, сопровождаемые раскатами грома.

При этом в воскресенье, 28 июня в Калининградской области произойдёт очередной климатический переворот – ночью похолодает до плюс 15, а в светлое время суток столбики термометров выше плюс 20-22 точно не поднимутся.

Погодные сюрпризы прогнозируются также в Вологодской области. В предстоящие несколько дней здесь будет и дождь, и гроза, и ветер, и сильный зной. И если во вторник и среду дневная температура воздуха составит плюс 16-18, то уже к концу рабочей недели станет жарко – плюс 25-27, но зато ожидается настоящий разгул стихии. Согласно данным метеорологов, Вологодчину накроют ливни, грозы, а ветер усилится до 15-18 метров в секунду.