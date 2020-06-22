Рынок колеблется

Стоимость нефти Brent скачет то вверх, то вниз, бензин умеренно дорожает, а Мосбиржа запускает вечерние торги акциями российских компаний. На этом фоне рынок слабо растет.



В понедельник индекс Мосбиржи подрос на +0,17% до 2763,29 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,57% до 1256,77 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 18:55 мск стоила - 42,59 долларов за баррель (+0,95%). Российская валюта немного укреплялась - 69,26 рублей за доллар.



Московская биржа с 22 июня запускает вечернюю сессию на фондовом рынке. Уже с вечера понедельника с 19:00 до 23:50 мск будут проходить торги 25 наиболее ликвидными акциями российских эмитентов из индекса Мосбиржи, среди которых бумаги <Аэрофлота>, <АЛРОСА>, <Газпрома>, <Норникеля>, <Сургутнефтегаза> и других.



Дневную торговую сессию на фоне укрепившейся к вечеру нефти закончили в плюсе акции <Сургутнефтегаза> (обыкновенные +0,60%, <префы> +0,13%), <Лукойла> (+0,02%), <Транснефти> (+3,72%), <Татнефти> (обыкновенные +0,43%, <префы> +0,44%), <Башнефти> (обыкновенные +2,75%, <префы> +1,08%), <Русснефти> (+3,41%). При этом бумаги остальных нефтяников теряли в цене: <Роснефть> (-0,51%), <Газпром нефти> (-0,11%).



Лоукостер <Победа> (входит в группу <Аэрофлот>) получил отказ в бюджетных субсидиях, что потянуло вниз акции группы (-0,69%). Хуже рынка также торговались <префы> <Ленэнерго> (-2,91%), <Россетей> (-1,49%), <ТГК-2> (-1,74%), <Мечела> (-1,49%).



Лучше рынка выглядели котировки ритейлеров <М.Видео> (+4,77%), X5 Retail group (+3%), <Сагнита> (+2,46%), а также <Яндекса> (+2,79%).