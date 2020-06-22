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В России суточный прирост случаев COVID-19 составил 7600 человек

Москва, 22.06.2020
  • В России суточный прирост случаев COVID-19 составил 7600 человек

Из открытых источников

За последние 24 часа в России зафиксировано 7 600 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7600 в 83 регионах», - говорится в сообщении оперштаба. Из новых заболевших 32,5% не имели клинических проявлений заболевания. Уточняется, что это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.

Наибольший прирост пришелся на Москву - 1 068 новых случаев. В общей сложности в РФ зафиксировано 592 280 диагнозов. Нулевой прирост третий день подряд отмечается в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Москве, Еврейском АО и Севастополе он составил 0,5%

Число безвозвратных потерь за последние сутки составило 95 человек, из которых 20 пациентов скончались в Москве. Отмечается, что это наименьший показатель смертности в РФ от коронавируса, начиная с мая. За весь период в России от COVID-19 умерло 8 206 человек. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 4 705 человек, из них в Москве - 1 114. За весь период эпидемии выздоровели 344 416 россиян.

На первом месте  по заболеваемости продолжают оставаться США, где более 2,27 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия, в которой число заболевших коронавирусом превысило 1,08 миллиона человек. Россия сохраняет третью строчку с 584,6 тыс. случаев заболевания. На четвертом месте стремительно растущая Индия, где зафиксировано 410,4 тысяч заболевших. На пятом месте Великобритания (305,8 тыс.). В десятке рейтинга также находятся Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.

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