Турция заявила о готовности принять российских туристов

Как рассказал глава турецкого Министерства туризма и культуры Нури Эрсой, Турция является самой подготовленно страной в Средиземноморском регионе с точки зрения принятых мер против коронавируса, передает Sputnik.

Для российских туристов Анкара готова открыть границы с 15 июля вместе с запуском регулярных рейсов. Эрсой заявил, что перед открытием сезона была проведена вся необходимая подготовка, позволяющая обеспечить полную безопасность отдыхающим. По его словам, на популярном среди россиян курорте Анталье, зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом за сутки – приблизительно 40 человек на трехмиллионное население.

Эрсой также рассказал, что изменения претерпит система «шведский стол» и «все включено».

«Поменяется формат подачи еды в рамках «шведского стола» из соображений безопасности», - уточнил Эрсой. Он пояснил, что еду будут держать под защитными стеклами, за которыми будут находится повара, которым гости будут сообщать, какие именно блюда и в каком количестве они хотят получить.

«Вы указываете на то, что хотите, а они накладывают в вашу тарелку столько, сколько вам надо», – добавил министр.

О намерении открыть границы для иностранных туристов в сентябре сообщили власти Бали. По сообщению министра туризма Вишнутама Кусубандио, привлечение путешественников станет ключевой задачей для властей острова.