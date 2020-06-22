В Кремле рассказали, есть ли у России территориальные претензии к соседям

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у РФ нет территориальных споров с сопредельными государствами. Официальный представитель Кремля заявил, что на сегодня все споры закрыты.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», - подчеркнул Песков.

Ранее российский глава Владимир Путин сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» об отсутствии спора между Россией и Украиной, поскольку народ этой страны всегда будет братским для российского. Он также подчеркнул, что Крым всегда был российским, а решение присоединиться приняли жители полуострова в ходе референдума, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за данный шаг. Путин подчеркнул, что «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения» и то, что крымчане приняли решение воссоединиться с РФ, является высшей степенью проявления демократии.