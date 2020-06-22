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В мире зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Москва, 22.06.2020
  • В мире зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

ТАСС

По сообщению проекта Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусной инфекцией достигло показателя 183 020 человека за сутки, что является рекордом.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек в 188 стран. Точное число заболевших, по данным университета, вплотную приблизилось к 9 млн. - 8 929 394 человека. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 467 676человек, 4,41 миллиона человек выздоровели.

На первом месте продолжают оставаться США, где более 2,27 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия, в которой число заболевших коронавирусом превысило 1,08 миллиона человек. Россия сохраняет третью строчку с 584,6 тыс. случаев заболевания. На четвертом месте стремительно растущая Индия, где зафиксировано 410,4 тысяч заболевших. На пятом месте Великобритания (305,8 тыс.). В десятке рейтинга также находятся Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.

Наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 за истекшие сутки зафиксировано — в Северной и Южной Америке. На первом месте по суточному приросту Бразилия (55 тысяч), далее следуют США (37 тысяч), на третьем месте Индия приблизительно 15 тысяч заболевших.

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