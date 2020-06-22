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В рамках Иннопром онлайн обсудят новые технологии для промышленного роста

Москва, 22.06.2020
  • В рамках Иннопром онлайн обсудят новые технологии для промышленного роста

предоставлено пресс-службой

23 июня пройдет традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн платформе Иннопром – «Векторы развития цифровой инфраструктуры: новые технологии
для промышленного роста». Официальным партнером сессии выступает ГК “Росатом”.

Спикеры сессии:

- Владимир Дождев, Директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ
- Максим Григорьев, Исполнительный партнер Gartner в России
- Вера Гурова, Генеральный директор «Русатом - Цифровые решения»
- Сергей Акулов, Главный инженер - заместитель начальника отделения РФЯЦ-ВНИИТФ
- Сергей Немченков, Руководитель проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов, АО «Концерн Росэнергоатом»
- Роман Королев, Начальник отдела Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ
- Павел Соловьев, Директор по информационным технологиям АО «Росгеология»
- Игорь Дорофеев, Президент «Ассоциации участников отрасли центров обработки данных»

Модератором дискуссии в рамках Иннопром онлайн, как и прежде, выступит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Основными вопросами для обсуждения станут: развитие цифровой инфраструктуры для роста отечественной промышленности, влияние новых вызовов на инфраструктурные и иные технологические решения, импортозамещение: какие цифровые продукты отвечают современным требованиям, а также   – обсуждение цифровых продуктов в области обработки и хранения данных для математического модерирования.

Вызовы, с которыми российская экономика столкнулась в 2020 году, формируют целый ряд новых требований к национальной ИТ-инфраструктуре как к фактору устойчивого развития в нестабильных условиях. Многие предприятия и организации столкнулись с комплексом проблем, вызванных необходимостью быстрого наращивания вычислительных (в том числе – высокопроизводительных) мощностей. Как следствие, критически важным параметром становится скорость предоставления доступа к современным инфраструктурным ИТ-решениям – там и тогда, где и когда это необходимо.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель  фонда  "Сколково" Аркадий  Дворкович;  Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 14:00, за исключением сессии 23 июня, которая перенесена на вторник.

Стать слушателем онлайн дискуссии в рамках Иннопром онлайн может стать любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта: https://innoprom.com/innoprom-online/.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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