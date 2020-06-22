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В ВОЗ заявили, что пандемия набирает обороты

Москва, 22.06.2020
  • В ВОЗ заявили, что пандемия набирает обороты

ТАСС

По заявлению главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейсуса, пандемия коронавируса в мире только набирает обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

«Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении», - заявил глава ВОЗ. Он добавил, что речь идет об экономическом, социальном, а во многих странах еще и политическом кризисе. Гебрейсус, уверен, что «последствия будут ощущаться еще десятилетия». Высказывание прозвучало в ходе выступления на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек в 188 стран. Точное число заболевших, по данным университета, вплотную приблизилось к 9 млн. - 8 929 394 человека. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 467 676человек, 4,41 миллиона человек выздоровели.

В России за последние 24 часа зафиксировано 7 600 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Из новых заболевших 32,5% не имели клинических проявлений заболевания. Уточняется, что это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.

Наибольший прирост пришелся на Москву - 1 068 новых случаев. В общей сложности в РФ зафиксировано 592 280 диагнозов. Нулевой прирост третий день подряд отмечается в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Москве, Еврейском АО и Севастополе он составил 0,5%

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