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В Якутии произошел крупный разлив топлива

Москва, 22.06.2020

В Якутии из-за утечки на электростанции в почву попало до пяти тонн дизельного топлива, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Через 1,5 часа завершится работа по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость» - рассказали в ведомстве. Параллельно региональное МЧС ведер работу по рекультивации почвы, на которую вытекло не менее пяти тонн топлива, сообщили в ведомстве.

Разлив дизтоплива произошел на электростанции в селе Аргахта, на ТЭЦ, относящейся к АО «Сахаэнерго», которая, в свою очередь, входит в «РусГидро», уточнили в ГУ МЧС по Якутии.
Ранее сообщалось, что топливо перекачивают из поврежденной емкости в три других, одна из которых рассчитана на 160 тонн, оставшиеся две - на 25 тонн.

Ранее в Норильске произошел разлив топлива, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На городской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Часть сырья после утечки попала в местный ручей и реку Амбарная. Президент РФ Владимир Путин ввел на территории Норильска и на Таймыре ЧС федерального уровня. ЧП произошло 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, который принадлежит компании «Норильский Никель». К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.

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