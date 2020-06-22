Запущен сайт международного промышленного марафона INNOPROM

Главное мероприятие для промышленности - международный промышленный марафон INNOPROM Online в этом году пройдет 7 июля на современной универсальной онлайн платформе. Спикерами марафона выступят Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Председатель правления, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, Генеральный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский, Главный исполнительный директор Siemens Digital Industries Клаус Хельмрих и другие.

Международный промышленный марафон INNOPROM проходит при поддержке Правительства Свердловской Области. Деловая программа включает в себя 30 мероприятий, комбинированные онлайн и офлайн-форматы, прямые эфиры с 10:00 до 18:00 по московскому времени из разных точек мира, дискуссии с участием спикеров из ведущих промышленных компаний, диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса. Главная стратегическая сессия будет посвящена теме “Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия”, также запланированы мероприятия тематических треков «Международное сотрудничество», «Промышленная автоматизация», «Инновации и технологии» и «Устойчивое развитие». Зрители международного промышленного марафона смогут увидеть включения из офлайн-студий ИННОПРОМ по всему миру в рамках сессий “Марафон столиц”, которые начнутся утром трансляциями из Азии и закончатся вечером выступлениями экспертов из Южной Америки.

Просмотр онлайн трансляций возможен для всех желающих на сайте события. Зрители ИННОПРОМ из разных стран смогут выбрать, на каком языке смотреть трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также — получить доступ к презентационным шоу-румам компаний-участников, познакомиться с продуктами и технологиями этих компаний и получить мгновенную консультацию их представителей.

“7 июля 2020 года — это особый день для всех организаторов мероприятия, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России ИННОПРОМ в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Многие наши участники, визит в Россию которых был невозможен ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, были расстроены переносом офлайн мероприятия на следующий год. Совместно с правительством Свердловской области мы решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому ИННОПРОМ в 2020 году все-таки состоится. 7 июля, в комбинированном онлайн и офлайн формате, пройдет Международный промышленный марафон INNOPROM", — говорит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие. Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.