Звонок в техподдержку: IT-отрасль претендует на специальный налоговый режим

Правительство планирует масштабные меры налоговой поддержки для отечественных цифровиков и, что немаловажно — бессрочные. Налог на прибыль для IT-компаний может быть снижен с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Плюс — предполагается отмена НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, сообщили «Ведомости», со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Кроме того, разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии. И претендовать на льготы смогут все российские IT-компании, не менее 90% доходов которых приходится на продажи софта и услуги по его разработке. Планируемые меры должны оказать массированную поддержку отечественным разработчикам ПО в условиях падения спроса на внутреннем рынке, а также стимулировать экспорт российского софта.

Напомним, что 10 июня президент РФ Владимир Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли. Помимо подготовки налогового маневра глава государства отметил необходимость поддержать отечественных игроков за счет госзаказов, которые смогут заместить выпадающее финансирование.

«Чтобы не допустить никаких сбоев в работе отрасли, мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов либо заказов наших крупных компаний с госучастием», — отметил президент в ходе совещания по вопросам развития информационно-телекоммуникационных технологий и связи.

В ожидании ненастья

Владимир Путин привел оценки Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, согласно которым в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные услуги сократятся в среднем на 20%.

При этом, согласно опросу, проведенному Ассоциацией Руссофт, из-за пандемии с серьезными сложностями уже столкнулись около 80% респондентов. 82,4% опрошенных компаний имеют задержку платежей по уже выполненным работам. 52,9% участников исследования опасаются на фоне пандемии потери ключевых сотрудников, 44,1% — возникновения рисков провала проектов, а 41,2% — потери зарубежных рынков.

«Комментарии, сделанные при указании других проблем, показывают беспокойство компаний относительно будущего, поскольку как государственные структуры, так и коммерческие компании заморозили или резко сократили свои ИТ-бюджеты. Возникшие сложности в общении с существующими и потенциальными клиентами (прежде всего, зарубежными) негативно скажется на доходах в III квартале», — отмечают в Руссофте.

В такой ситуации компаниям проблематично бороться за лучших сотрудников, отмечает президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения г. Пензы SECON Максим Семенкин. По его словам, на зарплаты в IT-компаниях уходит порядка 80% всех расходов. А доходы программистов постоянно растут, несмотря ни на какие кризисы. И здесь российским компаниям приходится бороться за кадры не только на отечественном рынке труда, но и на мировом. «Многие разработчики, которые вынуждены были перейти на удаленный формат работы в связи с пандемией, осознали, что они вполне могут работать, не только сидя у себя в офисе, но и удаленно — на работодателя из любой точки мира. Как правило, зарплата в этом случае будет существенно выше. Соответственно отток кадров от российских компаний может только усилиться», — поясняет Семенкин.

Скорая помощь

Предполагается, что нынешний налоговый маневр для IT-отрасли будет нацелен на долгосрочное развитие. Но в свете тяжелой текущей ситуации, планы правительства выглядят и как скорая помощь.

«В марте 2020 года отечественные предприниматели просили включить сферу в список наиболее пострадавших отраслей экономики, так как компаниям было сложно перестроиться и работать в новых условиях. Чтобы сохранить штат и выполнять договорные обязательства, предприниматели старались перестроить деятельность так, чтобы обеспечить потребителей нужным на данном этапе софтом (программами для удаленной связи и мессенджерами)», — комментирует ситуацию партнер и директор компании, занимающейся разработкой ПО в области хранения, синхронизации и резервного копирования данных «Интеллектуальный резерв», Павел Мясоедов, отмечая, что правительство прислушалось к предложениям бизнеса и разработало еще более существенные меры поддержки.

«Задачи отрасли сегодня — не снижать темпы разработки, обеспечивать конкурентоспособность создаваемых отечественных платформ и программных продуктов. Любая практическая поддержка ИТ-компаний, позволяющая снизить затраты в текущих условиях падения выручки и сохранить в итоге команды, компетенции и доходы специалистов, полезна. Учитывая, что ИТ стали неотъемлемой частью инженерных процессов, кровеносной системой всех бизнес-процессов, а значит и экономики в целом», — отмечает генеральный директор крупнейшего российского разработчика и интегратора инженерного ПО, компании «АСКОН» Максим Богданов.

В первую очередь налоговый маневр позволит сохранить кадровый состав, подчеркивают представители отрасли. По словам Максима Богданова, сэкономленные на страховых взносах средства можно направить на индексацию оплаты труда, или же использовать для того, чтобы отложить возможные для некоторых компаний сокращения персонала. Снижение же налога на прибыль позволит увеличить инвестиции в развитие создаваемых программных продуктов, полагает глава АСКОН.

По словам Максима Семенкина, налоговые послабления позволят российским компаниям стать чуть более конкурентными по сравнению с мировым рынком.

Как отмечает Павел Мясоедов, уровень поддержки будет сопоставим с условиями, которые предлагают европейские страны. «Это позволит дать стимул для развития уже имеющимся компаниям, помочь развитию новых стартапов и вернуть отечественные компании, которые сейчас действуют в других странах», — добавляет директор «Интеллектуального резерва».

При этом участники отрасли отмечают, что планы правительства действительно отличаются новизной. В нашей стране на что-то подобное могли претендовать не многие. И недолго. По словам основателя и CEO международного разработчика решений для обнаружения и предотвращения кибератак «Group-IB» Ильи Сачкова, до сих пор подобная поддержка в России действовала, например, только для резидентов Сколково и только на 10 лет, а не как планируется сейчас — бессрочно.

«Программа минимум»

Однако то, что планирует правительство сейчас — лишь часть необходимой поддержки, считают представители IT-индустрии.

«На мой взгляд, все это «программа минимум» из того, что можно сделать для отечественной поддержки IT-индустрии. Если идти дальше, то было бы нужно ввести льготы для российских компаний, экспортирующих ПО, так как именно они прямо работают на создание статуса России как мировой ИТ-державы», — рассуждает Илья Сачков, — «Во-вторых, кроме собственно продаж ПО, хорошо было бы добавить и выручку от сервисов (или снизить порог по объему выручки от ПО, например, с 90% до 50%), оказываемых на базе собственного программного обеспечения, так как общемировая тенденция, например, в информационной безопасности — переход на аутсорсинг. Более того многие сервисы являются важным источником R&D (или по-русски НИОКР — ред.) для компаний-разработчиков ПО и, соответственно, неразрывно связаны с разработкой и продажей».

Максим Богданов также полагает, что определяющего воздействия на бизнес разработчиков программного обеспечения планируемый маневр не окажет. В данной ситуации важны не точечные меры, а комплексные решения. «Для производителей программных продуктов крайне важно, чтобы сохранялся и по возможности рос спрос на результаты их труда, на инструменты цифровизации. И дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов — в первую очередь, от принятых правительством мер поддержки промышленности», — поясняет генеральный директор АСКОН.

О том, какие именно оздоровительные процедуры ждут отечественную промышленность, кстати, станет известно довольно скоро. Как сообщил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства получил от премьер-министра план по восстановлению экономики в срок. «Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним», — уточнил Песков.

Пока известно, что для вывода России за два года на траекторию устойчивого экономического роста потребуется порядка 5 трлн рублей. В уже озвученных планах элементы «цифровизации» упоминаются достаточно часто. Однако, немалая доля средств, скорее всего, достанется одному из локомотивов, то есть, промсектору. Так что на выходе получатся те самые, столь необходимые, «комплексные решения».