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«Газпром» близок к завершению сделки по покупке «Стройтранснефтегаза»

Москва, 23.06.2020

«Газпром» близок к завершению сделки по приобретению нефтегазосервисной компании «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).

Как передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник, близкий к одной из сторон сделки, СТНГ также может выступить подрядчиком строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири2 в КНР

Ранее в российских СМИ появилась информация, что «Газпром» выбрал СТНГ для строительства ветки длиной около 800 км, которая соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии. При этом подчёркивалось, что стоимость этого контракта составляет примерно 160 млрд руб.

Наша справка

СТНГ – одна из крупнейших в России подрядных организаций «Газпрома», выполняющая полный комплекс работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли. СТНГ является генеральным подрядчиком по благоустройству Чаяндинского месторождения.

Ключевые направления деятельности компании – проектирование, прокьюремент, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Основной потенциал компании – выстроенная система управления, компетенции ключевого персонала, доступные технологии и наличие непосредственных исполнителей в лице дочерних обществ.

СТНГ – член Международной ассоциации строителей трубопроводов и шельфовых сооружений IPLOCA и Саморегулируемой организации «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

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