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Индексы Мосбиржи перешагнул через 2790 пунктов

Москва, 23.06.2020

Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о введении прогрессивной шкалы налогообложения с 1 января 2021 года и снижении налога на прибыль для IT-компаний, Росавиация направила в правительство предложения по возобновлению международных рейсов, а средняя ставка ипотеки в мае упала до исторического минимума – 7,4%. На этом фоне российский рынок акций умеренно рос.

Во вторник индекс Мосбиржи подрос на +1,04% до 2791,97 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,94% до 1281, 18 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 18:54 мск  стоила – 43,2 долларов за баррель (+0,28%). Российская валюта укреплялась – 68,69 рублей за доллар.

Накануне состоялись первые торги в вечернюю сессию на российском фондовом рынке. По данным Мосбиржи, было заключено почти 45 тыс. сделок, в торгах приняли участие 14 тыс. клиентов 53 банков и брокерских компаний. Таким образом, суммарное время торгов в день составило 13 часов и 40 минут. На вечернюю сессию пришлось 3,3% от общего объема торгов за день. Наибольшей популярностью пользовались акции «МТС», «Сбербанка», «Газпрома», «Яндекса» и «Аэрофлота».

Последняя компания ранее  отчиталась о падении пассажиропотока почти на 50% по итогам мая на фоне пандемии. Это  негативно сказалось на акциях компании (-0,93%).

Котировки авиакомпаний вели себя разнонаправленно. Акции «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +1,41 %, «префы» +0,63%), «Роснефти» (+0,08%), «Лукойла» (+0,09%), «Башнефти» (обыкновенные +0,54%) росли, а «Татнефти» («префы» -0,48%), «Газпром нефти» (-0,27%) падали.

Повышенным спросом пользовались бумаги  TCS Group  (бренд «Тинькофф»), последний раз такой стоимости акции компании достигали 5 марта, до обвала цен на нефть и начала пандемии коронавируса в России (+4,70%). Также в лидерах торгов были «Норникель» (+3,03%), «Яндекс» (+2,39%), «ТГК-2» (+1,71%), «Полиметалла» (+2,34%) и «Полюса» (+1,74%).

Хуже рынка торговались бумаги медицинских компаний - Института стволовых клеток человека (ПАО «ИСКЧ», -0,82%) и «Фармсинтеза» (-2,09%), а также ритейлеров «М.Видео» (-1,26%) и «Детского мира» (-0,74%).

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