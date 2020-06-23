Исторический день для Mac

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference 2020, проходившей в режиме видеоконференции, об «историческом дне для Mac». Apple приступил к постепенному сворачиванию сотрудничества с Intel, которое началось в 2006 году, и объявил о переходе на собственные чипы Apple Silicon, работа над которыми заняла около 10 лет. Отдельные модели компьютеров Mac (скорее всего, ноутбуки MacBook Pro и компьютеры iMac) можно будет увидеть уже в этом году. Полный же переход на чипы Apple Silicon, который следует политике компании переходить на детали и комплектующие собственного производства, должен, по словам Кука, занять два года.

Apple уже производит процессоры ARM для iPhone, iPad и Apple Watch. Скорость работы этих процессоров серии А увеличилась за 10 поколений более чем в 100 раз.

Apple уменьшает свою зависимость от Intel, наращивает инвестиции в кремний, повышает производительность своих гаджетов. Переход на собственные чипы не означает полного разрыва с Intel, с которым Apple активно сотрудничает уже почти полтора десятилетия. Как заявил Тик Кук, компания еще много лет будет выпускать и компьютеры Mac на базе Intel.

Переход на чипы на платформе ARM позволит приложениям IOS iPadOS работать в MacOS. Apple Silicon, утверждает гендиректор Apple, также позволит поднять производительность компьютеров на новый уровень и снизить энергопотребление.

Новые чипы облегчат работу разработчиков приложений для основных гаджетов Apple, потому что теперь появляется общая архитектура на основе ARM.

«Подавляющее большинство разработчиков смогут очень быстро, в считанные дни и недели запустить свои приложения»,- уверен вице-президент IT-гиганта по программному обеспечению Крейг Федериги.

Не возникнет проблем с совместимостью и с продукцией Microsoft, который уже готовит обновления Office для Apple Silicon. Что касается Word и Excel, то они с самого начала работали на компах Mac с новыми процессорами.

Готов к переходу на новые чипы и Adobe, что и было продемонстрировано на примере работы Photoshop.

Заявление главы Apple положительно отразилось на акциях компании. Они выросли до 359 долларов и увеличили ее капитализацию на 2,5% до 1,55 трлн долларов.