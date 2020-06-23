Курс доллара: рубль может отправиться в новый коридор

Первый день новой рабочей недели российский рубль завершил торгуясь на Московской бирже разнонаправленно к основным резервным мировым валюта. На 19:00 мск курс доллара составил 69,24 руб., что на 20 коп. ниже уровня закрытия пятницы. В свою очередь курс евро был на уровне 77,97 руб., что на 31,75 коп. выше вечерних торгов конца прошлой недели.

Нацвалюта вчера пошла вверх в паре с долларом, продолжая при этом дешеветь к евро на фоне возобновления снижения «американца» к большинству мировых валют, в том числе к единой валюте ЕС. Между тем, сдерживающее влияние на интерес спекулянтов к рисковым активам, к которым относится и рубль, оказывают новости о распространении коронавируса COVID-19 в целом ряде стран мира.

В частности, рост новых случаев инфицирования зафиксирован, не только в США и Бразилии – государствах-лидерах рейтинга по количеству заражённых, но также в Австралии и даже в Германии, власти которой ещё совсем недавно утверждали, что им практически удалось победить смертельную инфекцию.

Кроме того, негативная информация регулярно приходит из КНР, где уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Такие заявления прозвучали на фоне вспышки инфекции, которая начала распространяться в Пекине с 11 июня. На вечер понедельника в столице Поднебесной было выявлено уже 205 носителей коронавируса.

Накануне подлил масла в огонь и Тедрос Аданом Гебрейесус – генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), – который предупредил, что пандемия станет и дальше набирать обороты. При этом он подчеркнул, что вызванные ей кризисы, как в мировых экономиках, так и в общественной жизни, возможно будут ощущаться десятилетиями.

«Пандемия COVID-19 привела не только кризису в здравоохранении, это ещё и очень мощный удар по глобальной экономике, что уже привело к социальным сразу в нескольких странах», – отметил глава ВОЗ.

Естественно всё это очень нервирует рынки и не только валютные, но и нефтяные. В частности, трейдеры, по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением COVID-19, которое по их мнению, может привести к снижению спроса на топливо. Несмотря на это, в ходе очень волатильной вчерашней сессии цены на «чёрное золото» эталонных марок развернулись вверх.

Так, по данным на 19:00 мск стоимость августовских контрактов на Brent выросла до 42,72 долл. за баррель (+1,26%). В свою очередь июльские фьючерсы на WTI подорожали до 40,1 долл. за бочку (+0,88%).

По мнению Гельды Союнова из УК «Промсвязь» одним из факторов вчерашнего укрепления рубля к доллару стали именно растущие цены на «чёрное золото». Между тем, он напомнил, кто курс навалюты вчера продолжил падать к евро, что было обусловлено ослаблением доллара на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США в минувшие выходные.

«Эти новости усилили уверенность инвесторов в том, что ФРС и далее будет активно проводить эмиссию денежной ликвидности, что, конечно, ужасно плохо для доллара и соответственно очень хорошо для рубля. Также рынки вчера продолжали отыгрывать пятничное решение ЦБ РФ о рекордном снижении ключевой ставки, что также пока поддерживает российскую валюту», – заявил Союнов, предположив, что к концу этой недели рубль всё-таки вряд ли удержится на тех же позициях, что и в её начале.

Не верит в перспективы рубля и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал». При этом он напомнил, что уже в предстоящий четверг, на российском рынке ожидаются крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку.

«Если рассуждать с точки зрения логики, то это вроде должно оказать поддержку рублю. Но здесь надо понимать и такой момент, что продажа валюты к налогам, судя по всему, началась ещё на прошлой неделе, когда рубль в некоторые дни вдруг необъяснимо рос как к доллару, так и к евро, в то время как другие валюты ЕМ существенно проседали. В этой связи мы не ждём укрепления рубля из-за налогового фактора. Вероятнее всего, к концу недели он может отправиться в диапазон 70,00-71,00 в паре с долларом и 78,00-79,00 в паре с евро», – резюмировал эксперт.

Не согласен с ним Григорий Жернов из Нордеа банка. По его мнению, до конца недели рубль будет торговаться в узких диапазонах, а фактором поддержки для его курса станут как раз уже упомянутые налоговые выплаты.

«Если бы не страхи, связанные с ожиданием второй волны пандемии COVID-19, то динамика рубля и других валют ЕМ была бы иной. Но, увы, есть паника. Поэтому инвесторы не будут проявлять большого интереса к риску. Но даже в этой ситуации рубль, как мы считаем, завершит неделю в коридоре 69,50-70,00 к доллару и в диапазоне 77,80-78,50 к евро. И это будет вполне объективный курс рубля», – убеждён эксперт.