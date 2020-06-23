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Минтруд объявил о повышении пенсии в 2021 году

Москва, 23.06.2020
  • Минтруд объявил о повышении пенсии в 2021 году

Из открытых источников

В 2021 году Министерство труда планирует повысить пенсии неработающих пенсионеров на 6,3%, пишет «Российская газета» ссылаясь на проекте бюджета ПФР. После повышения средний размер пенсии составит 17 432 руб. Также в документе на ближайшие три года определен уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных соцвыплат

По уточненным данным в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%. Размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2022 составит году 18 357 руб., а в 2023 году пенсионеры будут получать 19 283 руб.

Минтруд сообщает, что по прогнозам в следующем году в России будет насчитываться 40,24 млн пенсионеров, в 2022 году — 40,15 млн, в 2023 году  - 39,68 млн.

При этом накопительная пенсия, а также срочные пенсионные выплаты в период с 2021 по 2023 год меняться не будет. В среднем ожидается рост социальных пенсий на 1,5%  до 9977 руб. в следующем году, на 3,9% до 10 307 руб в 2022 году и на 3,7%  до 10 693 руб. в 2023 году.

Ранее ПФР внес предложение соотнести назначение накопительной части пенсии с прожиточным минимумом пенсионера.

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