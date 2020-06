Мир еще на войне

США

Флорида и Южная Каролина бьют рекорды.

На этой неделе Соединенные Штаты сообщили о более чем 30 000 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с 1 мая, при этом количество заболевших возросло сразу в 19 штатах.

Во Флориде 4049 новых случаев, в Южной Каролине показатели достигли 1155 в день.

По словам губернатора Флориды Рона Де Сантиса, инфекция мутировала, поэтому все больше людей в возрасте от 20 до 30 лет показывают положительный результат.

В Южной Каролине случаи заболевания среди людей в возрасте от 21 до 30 лет увеличились на 413% с апреля.

Официальные лица штата заявили, что бессимптомно болеющая молодежь заражает членов семьи и друзей.

«Увеличение случаев заражения, которое мы наблюдаем, доказывает, что молодые люди не застрахованы от Covid-19», — сказал доктор Браннон Тракслер из Департамента здравоохранения и контроля окружающей среды Южной Каролины. «Это так же показатель того, что, к сожалению, молодежь Южной Каролины не воспринимает норму социальной безопасности всерьез».

Бразилия

Бразилия стоит на втором месте после Соединенных Штатов по количеству заражений и смертей от Covid-19. Первый случай в стране был зафиксирован 26 февраля. После этого вирус безжалостно распространился по всей стране, подрывая здоровье людей и ранее процветавшую экономику.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о 1 032 913 подтвержденных случаях заболевания, а общее число погибших на этой неделе достигло 48 954 человек. При этом эксперты считают, что эпидемия еще не достигла своего пика.

По официальным данным министерства, болезнь прибыла в Бразилию через богатых туристов, возвращающихся из Европы в крупные юго-восточные города страны, такие как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Несмотря на критическое положение, люди, уставшие от нескольких месяцев самоизоляции, заставили губернаторов и мэров ослабить ограничения на торговлю и другую экономическую деятельность.

Однако эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что эти преждевременные меры могут ускорить заражение и тем самым привести к гибели многих людей.

«Мы думаем, что после ослабления этих мер будет новая волна», — сказал Рикардо Лангер, врач, который лечит пациентов с COVID-19 в Рио-де-Жанейро.

Новая волна заражений может повлиять на и без того мрачные экономические прогнозы Бразилии. Правительство заявило, что экономика в этом году сократится на 4,7%, в то время как экономисты, опрошенные центральным банком страны, считают, что она упадет более чем на 6%.

Австралия

Власти штата Мельбрурн продлевают режим ЧС до 19 июля.

Несмотря на предпринятые меры самоизоляции и довольно благополучное развитие ситуации с коронавирусом, в стране выявляются новые случаи заражения. На данный момент в Австралии зафиксировано 7 474 случаев заражения Covid-19. В связи с этим в австралийском штате Мельбрун решили продлить режим самоизоляции.

По мнению премьер-министра Дэн Эндрюса, ситуацию не удается переломить «в основном из-за семей, которые не следуют советам по социальной дистанции и гигиене».

Африка



Коронавирус стремительно завоевывает Африку, где медицина находится на очень низком уровне.

Эксперты предупреждают, что именно этот материк может стать следующим эпицентром пандемии Covid-19.

ВОЗ недавно сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания на континенте превысило 200 000 человек. Но так как в большинстве африканских стран тестирование все еще труднодоступно, невозможно достоверно узнать масштабы распространения эпидемии.

«Несмотря на то, что эти случаи заражения составляют менее 3 процентов от общемирового показателя, очевидно, что пандемия будет усиливаться», — заявила Матшидисо Моети, региональный директор организации здравоохранения Африки.

Она уверена, что пока не будет вакцины, переломить ситуацию не удастся.

Большинство африканских стран в течение нескольких месяцев предотвращали первоначальное распространение вируса, закрывая границы и запрещая публичные собрания. Но этого выигранного времени оказалось недостаточно, чтобы подготовить систему здравоохранения и подготовиться к предсказанной атаке эпидемии.

И теперь, когда многие страны снимают ограничения и перезапускают свою экономику, у вируса появилась новая возможность для глобального распространения.

Нигерийские врачи объявили общенациональную забастовку из-за нехватки в больнице средств индивидуальной защиты и низкой оплаты. Десятки нигерийских работников здравоохранения заразились просто потому, что у них не было защитного снаряжения.

«Африка должна активизировать свои усилия по замедлению распространения пандемии», — говорится в статье журнала Nature. Континент нуждается в финансовой поддержке, чтобы остановить эпидемию и справиться с ее последствиями.

Первоначально вирус распространился среди африканской элиты, людей, у которых была возможность путешествовать. А министр здравоохранения Ганы подхватил вирус «при исполнении служебных обязанностей».

Однако то, что раньше на континенте воспринималось как болезнь богатых и иностранцев, теперь охватило все слои общества. По прогнозам ВОЗ в этом году от 29 до 44 миллионов африканцев могут стать жертвой Covid-19.

Статья написана по материалам The Guardian, Reuters, Sky News, The New York Times.