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Мир еще на войне

Москва, 23.06.2020
Ефросиния Арзуманова
В то время, как Европа уже пережила эпидемию массовых заражений, США, Бразилия, Африка и Австралия сражаются с Covid-19.
#Коронавирус
#Мир
  • Мир еще на войне

По прогнозам ВОЗ в этом году от 29 до 44 миллионов африканцев могут заболеть Covid-19

AKINTUNDE AKINLEYE/EPA

 

США

 

Флорида и Южная Каролина бьют рекорды.

На этой неделе Соединенные Штаты сообщили о более чем 30 000 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с 1 мая, при этом количество заболевших возросло сразу в 19 штатах.

Во Флориде 4049 новых случаев, в Южной Каролине показатели достигли 1155 в день.

По словам губернатора Флориды Рона Де Сантиса, инфекция мутировала, поэтому все больше людей в возрасте от 20 до 30 лет показывают положительный результат.

В Южной Каролине случаи заболевания среди людей в возрасте от 21 до 30 лет увеличились на 413% с апреля.

Официальные лица штата заявили, что бессимптомно болеющая молодежь заражает членов семьи и друзей.

«Увеличение случаев заражения, которое мы наблюдаем, доказывает, что молодые люди не застрахованы от Covid-19», сказал доктор Браннон Тракслер из Департамента здравоохранения и контроля окружающей среды Южной Каролины. «Это так же показатель того, что, к сожалению, молодежь Южной Каролины не воспринимает норму социальной безопасности всерьез».

 

Бразилия

 

Бразилия стоит на втором месте после Соединенных Штатов по количеству заражений и смертей от Covid-19. Первый случай в стране был зафиксирован 26 февраля. После этого вирус безжалостно распространился по всей стране, подрывая здоровье людей и ранее процветавшую экономику.

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о 1 032 913 подтвержденных случаях заболевания, а общее число погибших на этой неделе достигло 48 954 человек. При этом эксперты считают, что эпидемия еще не достигла своего пика.

По официальным данным министерства, болезнь прибыла в Бразилию через богатых туристов, возвращающихся из Европы в крупные юго-восточные города страны, такие как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Несмотря на критическое положение, люди, уставшие от нескольких месяцев самоизоляции, заставили губернаторов и мэров ослабить ограничения на торговлю и другую экономическую деятельность.

Однако эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что эти преждевременные меры могут ускорить заражение и  тем самым привести к гибели многих людей.

«Мы думаем, что после ослабления этих мер будет новая волна», сказал Рикардо Лангер, врач, который лечит пациентов с COVID-19 в Рио-де-Жанейро.

Новая волна заражений может повлиять на и без того мрачные экономические прогнозы Бразилии. Правительство заявило, что экономика в этом году сократится на 4,7%, в то время как экономисты, опрошенные центральным банком страны, считают, что она упадет более чем на 6%.

 

Австралия

 

Власти штата Мельбрурн продлевают режим ЧС до 19 июля.

Несмотря на предпринятые меры самоизоляции и довольно благополучное развитие ситуации с коронавирусом, в стране выявляются новые случаи заражения. На данный момент в Австралии зафиксировано 7 474 случаев заражения Covid-19. В связи с этим в австралийском штате Мельбрун решили продлить режим самоизоляции.

По мнению премьер-министра Дэн Эндрюса, ситуацию не удается переломить «в основном из-за семей, которые не следуют советам по социальной дистанции и гигиене».

 

Африка


Коронавирус стремительно завоевывает Африку, где медицина находится на очень низком уровне. 

Эксперты предупреждают, что именно этот материк может стать следующим эпицентром пандемии Covid-19. 

ВОЗ недавно сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания на континенте превысило 200 000 человек. Но так как в большинстве африканских стран тестирование все еще труднодоступно, невозможно достоверно узнать масштабы распространения эпидемии.

«Несмотря на то, что эти случаи заражения составляют менее 3 процентов от общемирового показателя, очевидно, что пандемия будет усиливаться», заявила Матшидисо Моети, региональный директор организации здравоохранения Африки.

Она уверена, что пока не будет вакцины, переломить ситуацию не удастся. 

Большинство африканских стран в течение нескольких месяцев предотвращали первоначальное распространение вируса, закрывая границы и запрещая публичные собрания. Но этого выигранного времени оказалось недостаточно, чтобы подготовить  систему здравоохранения и подготовиться к предсказанной атаке эпидемии.

И теперь, когда многие страны снимают ограничения и перезапускают свою экономику, у вируса появилась новая возможность для глобального распространения.

Нигерийские врачи объявили общенациональную забастовку из-за нехватки в больнице средств индивидуальной защиты и низкой оплаты. Десятки нигерийских работников здравоохранения заразились просто потому, что у них не было защитного снаряжения.

«Африка должна активизировать свои усилия по замедлению распространения пандемии», говорится в статье журнала Nature. Континент нуждается в финансовой поддержке, чтобы остановить эпидемию и справиться с ее последствиями.

 Первоначально вирус распространился среди африканской элиты, людей, у которых была возможность путешествовать. А министр здравоохранения Ганы подхватил вирус «при исполнении служебных обязанностей».

Однако то, что раньше на континенте воспринималось как болезнь богатых и иностранцев, теперь охватило все слои общества. По прогнозам ВОЗ в этом году от 29 до 44 миллионов африканцев могут стать жертвой Covid-19.

Статья написана по материалам The Guardian, Reuters, Sky News, The New York Times.

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