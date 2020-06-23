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Мишустин подписал постановление о дополнительной господдержке граждан

Москва, 23.06.2020

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт гражданам страны дополнительные трудовые гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы.

В частности, для тех, кто работает на Крайнем Севере, сохраняется возможность реализовать в 2021 году свое право на получение от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

Как пояснил премьер-министр это касается тех, кто не воспользовался этим правом в условиях ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса COVID-19.  

Кроме того, определены случаи, когда можно не возвращать работодателю уже полученные в 2020 году, но не использованные из-за пандемии, компенсационные выплаты.

«Здесь речь идёт о тех случаях, когда перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги», – объяснил председатель правительства.

При этом глава российского Кабина подчеркнул важность своевременной выплаты заработной платы в соответствии с законодательством.

Статистика заболевших коронавирусом COVID-19 в России и мире

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России выявили ещё 7 425 новых больных COVID-19, из которых 32,7% больных без клинических проявлений

Всего к утру 23 июня в 85 регионах страны зафиксировано 599 705 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 365 429 (+12 013).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 8 359 человек (+153 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 081 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 504 случая инфицирования). Далее следуют ХМАО (+319), Челябинская область область (+259) и Санкт-Петербург (+220).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое – сохраняется за США, более 2,3 миллиона зараженных. На втором месте Бразилия (1,1 миллиона человек).

На четвертой позиции стремительно растущая Индия – в стране 425,2 тысячи эпизодов. На пятом месте Британия (306,7 тыс.). В десятке рейтинга также Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Всего в мире на утро 23 июня число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 9 208 246. Скончались – 474 777 человек.  

Свежие данные статистики коронавируса COVID-19 в мире опубликована на этом сайте

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