Обновлен рейтинг лучших вузов России

38 московский вузов и 13 высших учебных заведений Санкт-Петербурга вошли в рейтинг 100 лучших российских вузов по версии журнала Forbes. Список впервые возглавила ВШЭ, в прошлом году вуз находился на восьмом месте. Самым успешным нестоличным вузом стал УрФУ им. Ельцина Екатеринбурга.

На втором месте расположился МГУ им. М. В. Ломоносова, замыкает тройку лидеров, Московский физико-технический институт. В пятерке Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина и Московский инженерно-физический институт. На шестой позиции находится Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, следом за ним - Томский политехнический университет.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики расположился на восьмой позиции. Замыкают десятку сильнейших вузов России по версии Forbes Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российская экономическая школа.

Уточняется, что рейтинг составлялся при учете трех основных параметров, которые выявляют качество образования того или иного вуза. Первым из параметров является «Качество образования», который помогает определить долю иностранных преподавателей и студентов, зарплату преподавателей, а также возможность для студентов стажироваться за рубежом. Вторым параметром рейтинга является «Качество выпускников», выявляется на основе опроса работодателей. И третьим параметром является «Фактор Forbes», показывающий присутствие вуза в ведущих зарубежных рейтингах, детей богатейших бизнесменов России среди студентов, а также наличие среди выпускников номинантов рейтинга «30 до 30».