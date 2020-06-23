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Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 23 июня

Москва, 23.06.2020
  • Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на 23 июня

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса число заразивших в мире коронавирусом к утру 23 июня 9 миллионов человек в 188 странах. По точной информации в мире заражены 9 079 452 человека, суточный прирост инфицированных составил более 150 тысяч человек. Число безвозвратных потерь в мире нарастающим итогом составило 471 754 инфицированных, 4,5 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по числу зараженных продолжают оставаться США, где к утру 23 июня насчитывается более 2,3 миллиона зараженных. На втором месте Бразилия (1,1 миллиона человек). Россия продолжает оставаться на третьей позиции с 592,2 тыс. инфицированными. На четвертой позиции стремительно растущая Индия, в стране 425,2 тысячи эпизодов. На пятом месте Британия (306,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего погибших от инфекции в США - 120 402 человека. В странах Европы зарегистрирована самая частая смертность, в наиболее пострадавших от пандемии странах этот показатель превышает 10%.

22 июня в России зафиксировано 7 600 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Из новых заболевших 32,5% не имели клинических проявлений заболевания. Уточняется, что это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся.

 

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