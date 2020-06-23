Налоговая революция сверху

Первый акцент президент снова сделал на отечественном здравоохранении, подчеркнув, что «многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи, переподготовить кадры, отремонтировать, обновить медицинские учреждения, на современной, в том числе цифровой базе». Глава государства отметил, что в первую очередь все это будет делаться в рамках программ модернизации первичного звена, на реализацию которых заложено более 500 млрд рублей.

Всё — детям

Казалось бы, дальше обращение должно идти по привычному сценарию: социальная поддержка, малый бизнес. Но президент отверг шаблоны: акцентировав внимание на детях с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями, он подчеркнул, что порой у родителей некоторых из них нет иной надежды, как благотворительные фонды. Однако, по словам Владимира Путина, решение проблемы нужно системное, государственное. «Надо определить надёжный, постоянный источник финансирования», — подчеркнул российский лидер. Таковым должны стать налоги.

С 2001 года в России действует плоская шкала на доходы физлиц: 13%, независимо от уровня доходов. Президент предложил с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.

«Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — заявил президент, отметив, что все действующие программы лечения редких заболеваний при этом, безусловно, сохранятся.

По мнению аналитиков, введение прогрессивной шкалы налогообложения — шаг ожидаемый (эту тему обсуждают на государственном уровне уже несколько лет) и вполне оправданный.

«Дополнительные 2% налоговых выплат не способны нанести существенного ущерба благосостоянию граждан, но принесут существенную пользу социальной сфере», — прокомментировал инициативу главы государства руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, — «В год бюджет будет получать дополнительные 60 млрд рублей, эти средства, помимо действующих программ помощи, будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями, что даст возможность гораздо большему числу юных россиян получать квалифицированную медицинскую помощь, обеспечивать их медикаментами и техническими средствами для реабилитации здоровья. Стоит отметить, что во многих странах Европы и в США налоговые ставки гораздо более существенны, они составляют от 18 до 40% от доходов».

О важности сохранения баланса заявил и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. «Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — написал он в Twitter, — «Выгода бюджета в 60 млрд руб. в результате изменения НДФЛ сама по себе невелика в масштабах страны. Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель…», — добавил он.

Некоторая ирония заключается в том, что увязка источников федеральных налогов с целями их использования, это новация по отношению к традиционным подходам столпов финансово-экономического блока. Но и прогрессивная шкала противоречит упомянутым подходам в не меньшей степени.

Бизнес не забыт

Конечно, свыше 5 миллионов рублей в год нужно еще заработать. А как подчеркнул президент, эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Негативные последствия, конечно, сказались и на России. Владимир Путин отметил, что «с самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость, помогать, прежде всего, людям и только людям, решать их проблемы. Через это идти к поддержке экономики в целом».

Основной критерий всех мер по поддержке бизнеса заключался в сохранении рабочих мест и зарплатного фонда. На это государство направило беспрецедентные кредиты, приняло решения по списанию налогов и страховых взносов, выделило прямые государственные субсидии. Но на достигнутом власти останавливаться не намерены.

Президент предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.

«Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников. Но спрос, как мы видим, оказался гораздо выше, чем изначально планировало правительство», — пояснил Владимир Путин. Дополнительные средства, по его словам, позволят поддержать предприятия их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.

По словам экспертов, ранее выданные льготные займы уже сыграли важную роль в условиях пандемии. По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василия Карпунина, решение о продлении такой формы кредитования объясняется именно ее высокой эффективностью.

«Средства были направлены на выплату заработных плат, многие компании смогли выйти на работу в июне, чтобы заработать средства на оплату арендных платежей и налогов, выплаты поставщикам, однако ограничения из-за коронавируса сняты или смягчены не во всех регионах, а значит, бизнесу потребуются дополнительные средства, которые помогут не допустить банкротств и увеличения безработицы», — поясняет эксперт, добавляя, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд рублей.

Зеленый свет для IT

Отдельно президент выделил IT-сектор, отметив, что он является одним из самых динамичных и бурно растущих. По словам Владимира Путина, экспорт российского программного обеспечения за последние 5 лет увеличился вдвое.

«Конечно, для поддержки, для развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения. И в ходе состоявшейся встречи дал поручение коллегам из правительства совместно с экспертным, профессиональным сообществом проработать такие шаги. Учитывая при этом, что сфера сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью», — отметил Путин.

Поддержать отрасль планируется, облегчив ей налоговое бремя. Как писал ранее «Эксперт-онлайн», СМИ стало известно о планах правительства по снижению страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний. Теперь президент эту информацию подтвердил.

«Планы по поддержке отрасли, о которой я только что сказал, подготовлены, решения приняты. В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний», — заявил Владимир Путин. — «Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно».

Кроме того, также, бессрочно, для IT-компаний предлагается снизить ставку налога на прибыль: с нынешних 20% до 3%. По словам президента, это не только сравнимо, «а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская». Фактически, отметил глава государства, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Представители отрасли полагают, что анонсированные меры поддержки действительно станут серьезным импульсом для отечественной IT-индустрии. «Налоговые послабления для IT-отрасли предлагаются очень ощутимые: страховые выплаты сокращаются в два раза, налог на прибыль — в семь раз. Это значительно сократит расходы организаций сектора на выплату налогов, а значит, оставшиеся средства можно будет использовать для повышения зарплат специалистам, приобретение технологий, материалов и т.д. Такие меры стимулирования развития отрасли могут привлечь иностранные компании в Россию, а также серьезно помогут стартапам в IT-секторе», — считает партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Для самостоятельных

Руководство страны решило позаботиться не только о компаниях и их сотрудниках, но и о тех, кто работает «в свободном плавании». По словам Владимира Путина, всего за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тысяч человек. При этом в период эпидемии эта категория получила особые меры поддержки — государство вернуло ей налог на профессиональный доход за прошлый год, а для его уплаты в текущем году предоставило так называемый «налоговый капитал» в размере МРОТ — 12,3 тыс. рублей.

По мнению президента, возрастную планку для получения статуса «самозанятого» пора понизить: с 18 до 16 лет, открыв, таким образом, молодежи дорогу в бизнес.

«Именно молодые люди — энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты — составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий», — подчеркнул глава государства, отметив, что согласно расчетам, предоставленным правом смогут воспользоваться около 3 млн человек. При этом начинающие предприниматели также смогут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы, то есть на налоговый капитал, «чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога».

В бизнес-сообществе считают, что ставка на самозанятых сделана верно: в новом статусе регистрируется все больше граждан, и свою роль в этом явно играет в том числе нынешняя поддержка государства, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. В числе факторов «за» регистрацию в статусе самозанятых, по его словам, и то, что в таком случае предприниматели получают все юридические права для защиты интересов. Все это, в сочетании с низкими налоговыми ставками и простотой бухгалтерских процедур, безусловно, привлекает граждан. Так что можно рассчитывать и на то, что молодежь заинтересуется таким предложением.

«Предлагаемая инициатива может значительно увеличить число граждан, которые в скором времени получат этот статус. По словам самого президента, этим правом смогут воспользоваться до 3 млн россиян. Всего же, по оценкам Росстата, в РФ около 20 млн самозанятых. Минфином ранее планировалось, что в 2021 году зарегистрируется 1,4 млн человек, в 2022 году — 1,8 млн, в 2023 году — 2,1 млн. С учетом новых инициатив эти цифры будут превышены уже в ближайшее время», — комментирует ситуацию Сигал.

Жизнь берет свое

Стоит отметить, что беспрецедентные меры государственной поддержке сохранятся не только для бизнеса, но и для граждан. Так президент анонсировал в том числе повторные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. По словам Владимира Путина, поддержку получат российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

Но сосредоточившись на поддержке, власти помнят и о необходимости дальнейшего экономического развития. Важно не только удержаться на плаву, но и задать нужный темп движения в верном направлении. И в ближайшее время, например, будет обсуждаться использование инструментов долгосрочного финансирования для развития инфраструктуры по примеру «вечных бондов» РЖД. И это — отнюдь не полный перечень приоритетных задач, решать которые предстоит уже в ближайшее время.

Ведь несмотря на то что эпидемия, как подчеркнул президент, еще не закончилась, «жизнь берет свое, входит в привычное русло». При этом глава государства уверен в том, что все возникающие проблемы будут решены. «Мы уже доказали, что умеем это делать», — резюмировал он.