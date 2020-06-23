Фонтан дефолтов в китайской нефтянке

Как сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный план Государственного управления энергетики (NEA) КНР, в этом году Китай собирается увеличить добычу нефти на 1% и довести ее до 3,85 млн б/с, а природного газа — на 4,3%. Для этого планируется развивать северное месторождение Ордос и месторождение на западе страны, в Синьцзяне.

NEA также планирует нарастить производство электроэнергии из возобновляемых источников с 820 гигаватт в конце 2019 до 900 ГВ в конце текущего годов. Это позволит снизить долю электроэнергии, вырабатываемой из угля, с 57,7 в прошлом году до 57,5% в 2020 году.

Добыча нефти начала расти в прошлом году. Рост составил, по данным Национального бюро статистики КНР, всего 0,8%, но следует иметь в виду, что в 2015-18 годах добыча нефти оставалась на одном уровне.

Рост в последние годы мощностей нефтеперерабатывающих заводов и хранилищ при отсутствии роста добычи привел к рекордным закупкам «черного золота» за рубежом. В прошлом году они в среднем составляли 10,1 млн б/с, что на 0,9 млн б/с больше, чем в 2018 году.

В январе-мае 2020 года добыча нефти в КНР выросла на 1,9%. Причем, основная доля роста, по официальным данным, пришлась на май – 1,3%.

Тем не менее, специалисты отмечают, что нефтяная отрасль в Китае сейчас находится в кризисе. Так, о дефолте по облигациям со ставкой 7,25%, номинированным в долларах, объявил производитель нефтяного оборудования Hilong Holding.

В начале июня Fitch Ratings снизил рейтинг Hilong с «В» до «СС». На вчерашний понедельник, 22 июня, пришелся срок погашения облигаций компании на сумму 165 млн долларов. Вместо погашения держателям предложили обмен бумаг на новые. Согласились лишь 63,45% инвесторов, при требуемых 80%. В то же день объявлен дефолт.

Низкие цены на нефть и экономический спад в результате пандемии коронавируса больно ударили по финансам всех китайских компаний, включая, естественно, и нефтяной сектор.

По данным Bloomberg, общий объем дефолтов за неполных шесть месяцев 2020 года достиг 4 млрд долларов. Были они и в прошлом году, но все же на сумму, вдвое меньшую.

Можно упомянуть еще майский дефолт гонконгской нефтяной компании MIE Holdings Corporation (так же по долларовым облигациям). Сразу после нее стала банкротом независимая нефтеперерабатывающая компания Shandong Qingyuan Group. И это только наиболее известные компании.

Несколько лучше ситуация в газовой отрасли Китая. Рост добычи газа в отличие от нефти в последние годы не останавливался. Например, в 2018 году добыча голубого топлива увеличилась на 7,5%, по данным агентства «Синьхуа», а в 2019 году – на 11. В этом году рост добычи продолжится, но по известным причинам он планируется значительно ниже – 4,3%.