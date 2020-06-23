Прогноз погоды: россиянам пообещали тяжёлый август

Первый месяц нынешнего лета пока ещё не завершился. Но очень многих уже волнует вопрос, какая погода будет в России не только в июле, но и в августе. И это не удивительно. После длительного периода самоизоляции и закрытия границ из-за пандемии коронавируса, многие наши соотечественники, привыкшие проводить свои отпуска у моря или активно путешествуя по миру, обратили свои взоры на туристические направления внутри страны.

Для них синоптики уже опубликовали свои долгосрочные прогнозы на последний месяц календарного лета 2020. И как обещают специалисты метеослужб, нынешний август будет очень тяжёлым почти во всех российских регионах.

Прогноз погоды на август 2020 в Москве

Так, долгосрочный прогноз погоды обещает тяжёлую климатическую обстановку в августе 2020 в Москве и Подмосковье. При этом в начале последнего календарного месяца этого лета в столичном регионе будет жарко. Ожидается, что всю первую декаду погодные градусники станут стабильно показывать не ниже плюс 30.

Учитывая, что воздух в этот период будет очень горячим и влажным, а осадки до середины месяца если и станут выпадать, то крайне редко, это всё создаст ощущение невыносимой духоты и более высокого температурного фона.

Но уже после 15 числа в Москве начнутся климатические качели, которые станут раскачивать температуру от плюс 25 до плюс 10-15 и обратно. В 20-х же числах августа ощущение неминуемого наступления осени будет уже буквально витать в воздухе – почти ежедневно начнут выпадать осадки, местами обильные и продолжительные, усилится ветер (до 15-20 метров в секунду), а воздух остынет до плюс 16-18. При этом ночью будет ещё холоднее – всего плюс 10-15.

Предположительно, в таком климатическом режиме столичный регион войдёт в календарную осень. Поэтому тем россиянам, кто планирует посетить Москву в конце лета, синоптики рекомендуют захватить с собой тёплые вещи и зонты.

Погода в августе 2020 на курортах Крыма

Не стоит расслабляться и любителям пляжного отдыха. Например, в Крыму почти весь август будет держаться очень высокая температура – плюс 35-37. Это, конечно, порадует, как местных жителей, так отдыхающих, но в то же время, такая погода чревата возникновением опасных природных явлений, так как молнии, грозы, штормы и ураганы.

И если в начале месяца, по прогнозу синоптиков, на полуострове обойдётся без климатических катаклизмов, то уже в середине августа стихия может обрушиться почти на все популярные курорты Крыма. Так, обширный грозовой циклон, который будет сопровождаться сильными ливнями, молнией и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду, накроет Ялту.

Причём здесь температурный фон, как минимум до начала последней декады последнего календарного месяца лета 2020 останется на достаточно высоком уровне – плюс 28-32. И только ближе к началу сентября воздух в Ялте станет остывать до плюс 23-26.

По такому же сценарию будет развиваться климатический сценарий в Гаспаре, Кореизе, Симеизе, Гурзуфе, Мисхоре и Форосе. Здесь, правда, осадков будет чуть меньше, зато возможен шторм на море и сильный ливень в самом конце месяца.

Погода в Севастополе также таит в себе массу сюрпризов, причём не все из них будут приятными. В городе русской славы при средней дневной температуре плюс 27-28, возможно волнение на море, а также холодные течения. А вот в Керчи погодная обстановка в августе ожидается более благоприятная – днём почти весь месяц прогнозируются очень комфортные плюс 26-27, а вода на побережье Азовского моря будет прогреваться до плюс 24-25. Но при этом в последней декаде и здесь ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, а возможно и ураганы.

Прогноз погоды на август 2020 на курортах Ставрополья и Краснодарского края

Тяжёлым, по прогнозу синоптиков, может также стать август 2020 на курортах Ставрополья Краснодарского края. В частности, аномальный зной особенно в самом начале последнего календарного месяца лета 2020 накроет Кисловодск, Пятигорск и Минводы. Здесь в период с 1 по 9 августа прогнозируют плюс 30-35. Повышенный температурный фон ожидается в Краснодаре и Темрюке – плюс 32-36, Железноводске и Будённовске – плюс 28-33.

Немного свежее будет почти весь месяц на черноморском побережье Кубани. Например, в Сочи при ясной, солнечной погоде воздух станет прогреваться до плюс 27-28, в Анапе – до плюс 28-30. Температура воды в Чёрном море составит плюс 23-25.

На всём российском юге, в том числе и на курортах Ставрополья и Кубани погода испортится ориентировочно после 15-20 августа. В этот период возможны мощные и продолжительные осадки, грозовые раскаты, шквалистый ветер и шторм на море.

Однако, как в очередной раз подчеркивают метеорологи, долгосрочный прогноз сбывается крайне редко. Более точно сказать, какая погода будет в последнем месяце календарного лета, можно будет сказать не ранее конца июля.