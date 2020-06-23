Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин в своём телевизионном обращении к гражданам России оценил меры по борьбе с коронавирус COVID-19 в нашей стране.

По его словам, благодаря принятым мерам, Россия смогла выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца. При этом Путин подчеркнул, что каждый гражданин нашей страны на своём месте и участке совершил невозможное в борьбе с коронавирусом.

Несмотря на то, что в целом нашей стране удалось достойно справиться со сложной ситуацией вирус по-прежнему опасен.

«Призываю всех россиян быть осторожными и бдительными, пока Россия не начнёт производство действенной вакцины от COVID-19», – резюмировал Путин.