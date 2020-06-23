Путин предложил повысить ставку НДФЛ для граждан РФ с высоким доходом

Глава РФ Владимир Путин предложил отменить в России плоскую шкалу НДФЛ, повысив с 1 января 2021 с 13% до 15% налог для граждан, кто в год получает боле 5 млн руб.

«Все средства от повышения НДФЛ будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями», – заявил президент в своём телевизионном обращении к гражданам России.

Ранее сообщалось, что Путин объявил о продлении выплат для медицинских работников на июль и август. По его словам, их освободят от налогов. Кроме того, как сказал Путин, выплаты соцработникам также продлят на два месяца – до 15 сентября.

Помимо этого, Путин оценил меры по борьбе с коронавирус COVID-19, отметив, что на своём месте и участке каждый совершил невозможное в борьбе с коронавирусом.