Глава российского государства Владимир Путин продлил в России выплаты детских пособий. В телевизионном обращении к гражданам страны он заявил, что выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребёнка до 16 лет можно будет получить в июле.

При этом, как подчеркнул президент, тем, кто уже получил выплату ранее, новые выплаты будут проведены автоматически.

«Никаких справок собирать не надо. Тем же, кто по каким-то причинам пока не обращались за поддержкой, могут это сделать дистанционно или очно в отделениях ПФР», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин предложил для граждан, которые в год получает боле 5 млн руб., с 13% до 15%., повысить с 1 января 2021 года НДФЛ с 13 до 15%.

«Все средства от повышения НДФЛ будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями», – заявил президент в своё телевизионном обращении к гражданам России.

Также Путин объявил о продлении выплат для медицинских работников на июль и август. По его словам, их освободят от налогов. Кроме того, как сказал Путин, выплаты соцработникам тоже продлят на два месяца – до 15 сентября.