Путин увеличил поддержку российского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в телевизионном обращении к гражданам страны заявил об увеличении поддержки российского бизнеса. В частности, глава государства предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготного кредитования компаний под 2%.

Как пояснил Путин претендовать на такой кредит смогут лишь те компании, которые сохранят рабочие места. Помимо этого, глава государства заявил, что с 1 июля налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию. Также президент предложил дать возможность получить статус самозанятого не с 18 лет, а с 16.

Ранее сообщалось, что Путин продлил в России выплаты детских пособий. В телевизионном обращении к гражданам страны он заявил, что выплаты в размере 10 тыс. руб. на каждого ребёнка до 16 лет можно будет получить в июле. При этом, как подчеркнул президент, тем, кто уже получил выплату ранее, новые выплаты будут проведены автоматически.

Помимо этого, Путин предложил отменить в России плоскую шкалу НДФЛ.