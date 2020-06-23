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Путин выступит с обращением в гражданам РФ

Москва, 23.06.2020
  • Путин выступит с обращением в гражданам РФ

ТАСС

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России",  - рассказал Песков. Он уточнил, что президент планирует довести до россиян информацию о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса в стране, а также о перспективах положения дел в экономике и «о нас с вами в целом».

Последний раз президент выступал с обращением к россиянам в конце мая. В ходе выступления президент назвал новую дату парада Победы в 2020 году, а также допустил возможность нового обращения к россиянам.

Ранее Песков сообщил, что смена власти в России происходит постоянно и не замечать этот процесс «не верно». В настоящее время президент Владимир Путин доволен, как он выстроил политическую систему, которая, по мнению президента, доказала свою стрессоустойчивость, добавил представитель Кремля.

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