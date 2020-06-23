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Российские окорочка цыплят почти всех производителей оказались опасны для здоровья

Москва, 23.06.2020
  • Российские окорочка цыплят почти всех производителей оказались опасны для здоровья

Из открытых источников

Большинство окорочков цыплят-бройлеров российских производителей опасны для здоровья, к такому выводу пришел экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» после проверки данного продукта разных производителей. С результатами проверки ознакомился портал «Лента.ру».

Эксперты провели исследование данной продукции семи брендов – «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «ВкусВилл» и «Первая свежесть». Уточняется, что не рекомендованы к потреблению продукты всех брендов, кроме «ВкусВилл», к продукции которого есть замечания, и «Первая свежесть», в окорочках этого бренда нет превышения по бактериям, дрожжам и плесневым грибам, что позволяет рекомендовать его к покупке.

В ходе исследований выяснилось, что в продукции «Ржевское подворье», «Троекурово», «Петелинка» и «Каждый день» присутствуют бактерии листерии, а также группы кишечной палочки. В окорочках марки  «Каждый день» присутствует сальмонеллы. Окорочка «Троекурово», «Петелинка» и «ВкусВилл» содержат антибактериальный препарат, который подмешивали в корм птице при жизни. В «Росконтроле» рассказали, что такая продукция становится опасной, если не пройдет должной термической обработки.

Ранее эксперты проверили куриное филе российских производителей, признав безопасными продукцию брендов «Ярославский бройлер» и «Мираторг».

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