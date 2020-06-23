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РЖД дали «зеленый» свет бессрочным корпоративным бондам

Москва, 23.06.2020
Спрос на бумаги «Российских железных дорог» в два раза превысил первоначальное предложение
#Экономика
  • РЖД дали «зеленый» свет бессрочным корпоративным бондам

Ведомости/ТАСС

Размещение бессрочных облигаций ОАО «Российские железные дороги», проходившее с 19 по 22 июня 2020 года, стало историческим событием для всего российского рынка ценных бумаг. Железнодорожный монополист первым из отечественных корпоративных заемщиков выпустил «вечные» бонды и сумел в текущем кризисном моменте привлечь средства российских и зарубежных институциональных инвесторов - банков, пенсионных фондов и управляющих компаний.

На начальном этапе в РЖД оценивали объем размещения в 15 млрд рублей. Однако в процессе формирования книги заявок спрос настолько превышал предложение, что в итоге компании удалось привлечь 30 млрд рублей. Купонная ставка снижалась с запланированных 7% несколько раз, и в итоге зафиксирована на уровне 6,55% (или ОФЗ + 1,55%). Эксперты называют такой процент по займу выгодным для держателей бумаг и обращают внимание на то, что успешное размещение «вечных» облигаций РЖД открыло для российского рынка блестящие перспективы использования бессрочных бондов в качестве инструмента финансирования важнейших инфраструктурных проектов.

По словам Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал», выступившей агентом по размещению облигаций РЖД, бессрочные облигации часто используются на Западе крупнейшими заемщикам, как, например, British Airways, EDF, Hutchison Whampoa и другими. В России же ранее этим инструментом пользовались только банки, а корпорации получили право выпускать «вечные» бонды в 2019 году. Железнодорожный монополист, считает Соловьев, стал успешным первопроходцем, открывшим дорогу другим системообразующим компаниям. «Мы уже ведем переговоры с двумя-тремя крупными корпорациями в России по подобным размещениям», - рассказал эксперт.

Важнейшим фактором, способствовавшим проявлению большого интереса и доверия инвесторов к российской железнодорожной компании, Андрей Соловьев называет уникальное место РЖД в российской транспортной отрасли и экономике в целом. «Если вдуматься, то это костяк экономики и самая большая в России по численности сотрудников компания», - пояснил он.

Эксперт обратил особое внимание на тот факт, что в размещении бессрочных облигаций «Российских железных дорог» приняли участие и зарубежные инвесторы, в том числе из Великобритании. «Это стало сюрпризом и одновременно большим успехом РЖД, поскольку размещение впервые проходило не в долларах или евро, как это обычно бывает, а в российской валюте, что является очень сложной историей для иностранных игроков финансового рынка», - рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал». Как он отметил, у зарубежных инвесторов были и другие поводы для колебаний. «Вообще, бессрочный займ - это глубоко субординированный долг, по сравнению с другими видами облигаций, - поясняет Соловьев. - Это значит, что если с компанией случается что-то нехорошее, то держатель «вечных» бондов становится инвестором далеко не первой очереди». Однако то, что иностранные игроки, которые имеют консервативный подход к риску, отбросили все сомнения, свидетельствует о «доверии к стране, которую в данном случае представляют «Российские железные дороги».

«РЖД - один из наиболее качественных эмитентов на российском рынке с очень эффективными менеджментом и управлением рисками», - отметил управляющий директор по рынкам долгового капитала Sberbank CIB Эдуард Джабаров. Сбербанк стал организатором размещения бессрочных бондов РЖД и, подчеркнул Джабаров, «прошел вместе с компанией путь от идеи до реализации данного проекта, поскольку он, как лидирующий инновационный банк страны, заинтересован в качественном развитии российского рынка ценных бумаг и расширении рыночного инструментария».

Сам по себе интерес инвесторов к бессрочным облигациям, по мнению эксперта, понятен и объясним - «в свете рекордно низких ставок на рынке, бессрочные облигации предлагают определенную премию к старшему долгу компании». Если бы законодательство позволяло приобретать «вечные» бонды физическим лицам, то, убежден Эдуард Джабаров, спрос со стороны частных инвесторов на бумаги РЖД был бы большим. Но и в текущих условиях результаты выпуска бессрочных облигаций федерального железнодорожной компании специалист оценивает как превзошедший ожидания.

В целом аналитики сходятся во мнении, что выпуск «Российскими железными дорогами» бессрочных облигаций создает прецедент, который заставит и регуляторов рынка, и его участников оценить возможности «вечных» бондов как финансового инструмента привлечения долгих инфраструктурных инвестиций. Как уже сообщили в РЖД, полученные от размещения средства будут направлены на финансирования инвестпрограммы компании, о необходимости поддержания объемов которой шла речь на последнем совещании по вопросам развития транспортной отрасли с участием президента Владимира Путина.

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