СМИ: Россия и США разработают договор, включающий всё ядерное оружие

Маршалл Биллингсли – специальный представитель Белого дома по контролю над вооружениями – заявил, что Вашингтон и Москва договорились о проведении в Вене новой встречи по стратегической стабильности. Предположительно, такая встреча будет проведена в конце июля или начале августа.

При этом спецпредставитель утверждает, что США и России также договорились работать над новым договором, который будет покрывать не только стратегическое оружие, но и всё ядерное. Кроме того, в настоящее время разрабатывается возможность будущего трехстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями, передаёт агентство Reuters.

По словам Биллингсли, также нельзя исключать продления договора СНВ-3. Однако он подчеркнул, что сделано это будет лишь при достижении прогресса по новому договору.