Стало известно, как чувствуют себя добровольцы, на которых испытывается вакцина от коронавируса

У первых добровольцев, которым была введена вакцина от коронавируса, была отмечена головная боль и повышение температуры, сообщает пресс-служба Сеченовского университета. Первая группа из 18 добровольцев была провакцинирована, напомним, 18 июня.

«В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции - незначительное повышение температуры, головная боль», - говорится в сообщении пресс-службы вуза. Также отмечается, что в течение суток все симптомы прошли. По заявлению директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, реакция на вакцину является штатной и характерной для других видов инъекций, а все участники исследования в настоящее время чувствуют себя хорошо.

Сегодня, 23 июня, была вакцинирована вторая группа добровольцев в составе 20 человек. Отмечается, что все испытуемые проживают в комфортных одно- и двухместных палатах, оснащенных всем необходимым. С добровольцами на постоянной основе общаются врачи.