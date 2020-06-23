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Трамп опроверг слухи о расторжении сделки с Китаем

Москва, 23.06.2020
  • Трамп опроверг слухи о расторжении сделки с Китаем

ТАСС

Президент США Дональд Трамп назвал слухи о расторжении торговой сделки с Китаем ложными, передает «Интерфакс».

«Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!» - поделился американский лидер в своем твиттере.

Ранее, напомним, о решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем из-за уверенности возникновения коронавируса в Уханьской лаборатории, сообщил советник Белого дома Питер Наварро в эфире Fox News. Он подчеркнул, что на период приезда представителей Китая  15 января прошло два месяца с того момента, как «они узнали, что вирус распространяется».

«Я думаю, что все здесь внутри и за пределами этой страны теперь понимают, что Китай лгал, а американцы погибли», - подчеркнул Наварро.

Напомним, ухудшение отношений между Китаем и США произошло после подписания сторонами первой фазы торгового соглашения в январе 2020 года. В мае текущего года Дональд Трамп пригрозил Китаю разорвать отношения из-за того, что Пекин не приложил максимум усилий для остановки эпидемии коронавируса. Отношения двух стран обострились еще больше после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге. Позже госсекретарь США Майкл Помпео и ответственный за международную политику Китая Ян Цзечи после встречи в Гонолулу заявили, что КНР обещает придерживаться всех обязательств в рамках торговой сделки. Первая фаза торговой сделки предусматривает закупки КНР сельхозтоваров из США на сумму $36,5 млрд в этом году.

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