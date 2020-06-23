Банки за деньгами пришли, постояли и ушли

Кривая доходности не вывезет

Еще весной Банк России анонсировал запуск механизма предоставления длинных денег банковскому сектору. Задумка была довольно интересная, некоторые эксперты даже называли ее своего рода программой количественного смягчения в российском варианте, однако на деле все оказалось не совсем так – деньги оказались никому не нужны.

Речь идет о запуске аукционов РЕПО сроком на месяц и на год. Первыми еще в мае были опробованы месячные операции, но оказалось, что банкам они не интересны – и из-за отсутствия заявок аукционы были признаны несостоявшимися.

Впрочем, это не стало большой неожиданностью, были объективные причины. Уже на тот момент было известно, что уже совсем скоро – 22 июня – Центральный банк запустит годовое РЕПО. Аналитики были уверены, что именно этого инструмента ждут банкиры, а аукционы сроком на месяц им не так интересны.

Подавляющее большинство экспертов были уверены – Банк России запускает данные операции, чтобы помочь Минфину финансировать дефицит бюджета и поддержать спрос на ОФЗ. Крупные российские банки, имеющие допуск к данным аукционам, могли бы покупать гособлигации, закладывать их в ЦБ, а уже на эти средства снова покупать ОФЗ. Это позволило бы Министерству финансов без особых проблем финансировать дефицит бюджета.

Но на деле оказалось, что банкирам не нужны и годовые операции. На дебютном аукционе в понедельник из 400 миллиардов они взяли лишь 5,1 миллиарда. При этом месячный аукцион снова был признан несостоявшимся за отсутствием заявок.

Почему так произошло, и, казалось бы, столь мощный инструмент оказался невостребованным?

Одна из причин, возможно, главная, заключается в уровне процентных ставок. Деньги на годовом аукционе были предложены под 4,75%.

В минувшую пятницу ЦБ РФ провел заседание совета директоров, на котором было принято решение снизить ставку сразу на 1% – до 4,5%, при этом регулятор дал сигнал о дальнейшем возможном смягчении политики. Диапазон снижения ключевой ставки по различным оценкам составит от 0,25% до 1%. Судя по всему, банки теперь ждут, когда ставки станут еще ниже.

Кроме того, важно отметить, что сама ставка, по которой предлагаются средства ЦБ, выше, чем доходности облигаций федерального займа с различной дюрацией. Иными словами, при текущих ставках аукциона и на долговом рынке возможности для заработка почти отсутствуют.

«Этим деньгам сейчас просто нет выгодного применения, поэтому банки и не проявляют интереса. Нет уверенности, что стоимость ОФЗ будет выше, тогда зачем брать риски и закладывать бумаги под такой процент. Почти вся кривая доходностей ниже, чем годовая ставка на аукционе ЦБ. Смысла нет», – поделился мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Не реально

Если же говорить об операциях РЕПО в качестве источника денег для кредитования реального сектора экономики, то здесь также есть ряд сложностей.

Во-первых, в банковской системе ситуация с ликвидностью и так достаточно хорошая. Во-вторых, в условиях кризиса, экономического спада и возможного банкротства многих компаний, возможностей для кредитования не так много. Дополнительные средства для этого вряд ли нужны.

Резюмируя вышесказанное, стоит сказать, что у банковской системы сейчас нет потребности в ликвидности. Если и есть крупные банки, которые нуждаются в деньгах, то у них есть возможность получать средства по более низкой ставке.

Кроме того, у денег от Банка России на данный момент просто нет применения: ни на финансовом рынке, ни в реальном секторе экономики.

У представителей бизнеса данное заявление, безусловно, может вызвать возмущение. Ни для кого не секрет, что многие годы политика ЦБ была слишком жесткой, и стоимость кредитов для бизнеса была слишком высокой, зачастую ставки по займам были выше, чем маржа компании.

Но в данном конкретном случае не стоит напрямую связывать аукционы РЕПО с кредитованием экономики. Это всего лишь один из инструментов представления ликвидности в банковский сектор, и он в большей степени ориентирован на операции на долговом рынке, о чем говорилось выше.

Главным ориентиром для реального сектора служит ключевая ставка ЦБ РФ, которая сейчас опустилась до рекордного низкого уровня. Вслед за ней уже начали снижаться ставки по депозитам, а следом вниз пойдут и ставки по кредитам.

Впрочем, в текущей экономической ситуации банки вряд ли будут активно раздавать кредиты. Коммерческий банк действует в собственных интересах и направляет средства туда, где видит точки роста и уверенность возвратности средств. Много ли таких точек в российской экономике в данный момент – вопрос скорее риторический.

Возможно, спустя какое-то время аукционы РЕПО и будут востребованы, но для этого у участников должно появится четкое понимание будущего уровня ставок и желание брать эти деньги.

Стоит добавить, что на долговом рынке России ралли, начавшееся в середине марта, встало на паузу. Сводный индекс гособлигаций РФ RGBI достиг своих максимумов еще 19 мая и залег в боковик. Для продолжения восходящего движения нужны новые драйверы роста, но после снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, таких драйверов почти не осталось. Кроме того, в летний период активность на финансовых рынках резко снижается.