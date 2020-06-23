Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, эпидемия коронавируса долго угасает в России из-за не верящих в опасность людей. Именно такие люди, по мнению Тавадяна, пренебрегают мерами социального дистанцирования, а также способствуют свои поведением появлению новых очагов болезни. Тавадян заявил, что согласно опросам скептически относятся к COVID-19 30% россиян.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания», - заявил Тавадян. Он подчеркнул, что такое поведение ведет к появлению «толстого и длинного хвоста» у эпидемии.

Он считает, что на плато Россия может находиться более двух месяцев до достижения реального числа заболевших критической массы, как в Москве, или до вакцинации.

По заявлению главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейсуса, пандемия коронавируса в мире только набирает обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек в 188 стран. Точное число заболевших, по данным университета, вплотную приблизилось к 9 млн. - 8 929 394 человека. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 467 676человек, 4,41 миллиона человек выздоровели.