Вход/Регистрация Подписка

Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса

Москва, 23.06.2020
  • Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса

Из открытых источников

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, эпидемия коронавируса долго угасает в России из-за не верящих в опасность людей. Именно такие люди, по мнению Тавадяна, пренебрегают мерами социального дистанцирования, а также способствуют свои поведением появлению новых очагов болезни. Тавадян заявил, что согласно опросам скептически относятся к COVID-19 30% россиян.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания», - заявил Тавадян. Он подчеркнул, что такое поведение ведет к появлению «толстого и длинного хвоста» у эпидемии.

Он считает, что на плато Россия может находиться более двух месяцев до достижения реального числа заболевших критической массы, как в Москве, или до вакцинации.

По заявлению главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейсуса, пандемия коронавируса в мире только набирает обороты, а вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек в 188 стран. Точное число заболевших, по данным университета, вплотную приблизилось к 9 млн. - 8 929 394 человека. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 467 676человек, 4,41 миллиона человек выздоровели.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. ОСАГО теряет смысл
    В последнее время все большее количество водителей ездят без страховки. Поправки в закон об ОСАГО, коронакризис и дорожные камеры изменят эту ситуацию, но не исправят того факта, что добросовестные водители становятся все меньше защищены системой всеобщего страхования
  2. Война в Ливии: время для России приближается
    Военное решение ливийского вопроса себя не оправдало. Это значит, что в случае, если воюющие стороны не смогут найти политическое решение конфликта, Ливия еще очень долго будет оставаться страной, разделенной на две части. В этих условиях инициативу в свои руки может взять Россия.Она может предложить Ф. Сараджу и Х. Хафтару провести при посредничестве России и Турции переговоры об условиях установления режима прекращения огня.
  3. Требовать вернуть этику в общественные отношения — это бунт?
    На прошлой неделе сразу три высокопоставленных спикера вышли на публику, вызвав на себя огонь критики; просто потому, что выход на публику неизбежно приводит к такому результату. Но если спикера Госдумы Вячеслава Володина и зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева только пожурили, то статья секретаря Совбеза Николая Патрушева под названием «Нужны ли России универсальные ценности?» вызвала настоящий шквал критики либеральных медиа всех мастей.
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама