В России количество зараженных коронавирусом приблизилось к 600 тыс.

За последние 24 часа в России выявлено еще 7 425 случае коронавирусной инфекции в 84 регионах, из которых 32,7% больных без клинических проявлений сообщает оперштаб. В общей сложности в РФ за весь период эпидемии зафиксировано «599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», говорится в сообщении. Таким образом, страна вплотную приблизилась к отметке в 600 тыс. зараженных.

Число безвозвратных потерь в стране за истекшие сутки составило 153 человека, а за весь период по России умерло 8 359 заболевших. Штаб уточняет, что число летальных исходов по сравнению с данными за 22 июня выросло в 1,5 раза - накануне скончались 95 человек. Количество умерших в Москве третий день держится ниже уровня Санкт-Петербурга.

За прошедшие 24 часа выписано из российских больниц 12 013 человек, а за весь период поправилось 356 429.

Москва остается на первом месте по количеству выявленных случаев за сутки 1081 заболевший, выписано 2578 человек. Самые низкие темпы прироста отмечены в Ненецком автономном округе - 0%, Калмыкии - 0,1%, Сахалинской области - 0,2%, Еврейской АО - 0,3%, Москве и Магаданской области - по 0,5%.

На первом месте по числу зараженных продолжают оставаться США, где к утру 23 июня насчитывается более 2,3 миллиона зараженных. На втором месте Бразилия (1,1 миллиона человек). Россия продолжает оставаться на третьей позиции с 592,2 тыс. инфицированными. На четвертой позиции стремительно растущая Индия, в стране 425,2 тысячи эпизодов. На пятом месте Британия (306,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.